«И лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука». Как композитор из Витебска Марк Фрадкин в годы войну написал песню, которая и сегодня набирает миллионы просмотров в сети

«Мне приходилось, словно постороннему, слышать историю создания этой песни, — писал Долматовский в 1974-м. — Будто поэт и композитор приехали на полевой аэродром под Сталинградом, Оказались вечером в землянке. Заметили там молодого летчика, державшегося в сторонке от товарищей, опечаленного. Он, оказывается, познакомился и молниеносно подружился с девушкой где-то во время короткой остановки при передислокации своей эскадрильи; ну, конечно, потерял новую знакомую на дорогах войны и вот теперь просит сочинителей песни, так сказать, воплотить его чувства и переживания в художественные образы. Даже имя девушки называли… Если у песни нет биографии, не надо ее и придумывать!».