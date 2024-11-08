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«До Нового года еще можно успеть!» Экс-телеведущая Люция Геращенко дала совет белорусским поклонникам

Белорусская экс-телеведущая Люция Геращенко дала совет поклонникам к Новому году.

Источник: Комсомольская правда

Экс-телеведущая Люция Геращенко дала совет белорусским поклонникам.

Люция Геращенко, которая в последние годы фактически не появляется на ТВ-экранах, сконцентрировавшись на семейной жизни, счастливом материнстве, воспитании сына (а также занятиями и преподаванием йоги), весьма активно ведет свои соцсети. Люция делится с фолловерами всем тем, что ее по-настоящему волнует и составляет яркие будни.

А они на самом деле яркие: к примеру, некоторое время назад Люция показала-рассказала фолловерам о том, что вновь села в седло!

Люция весьма уверенно держится в седле. Фото: личная страница Люции Геращенко в соцсети.

«Невозможно разучиться. Невозможно разлюбить. 15 лет не сидела в седле», — призналась яркая шатенка.

Судя по видео, которым она поделилась, конная прогулка принесла Люции огромное количество позитивных эмоций. Подписчики, глядя на Люцию, сидящую в седле, в комментариях отреагировали деятельно: очень многие почувствовали весьма весомый побудительный мотив и пообещали тоже отправиться в конный клуб.

Есть на странице Люции и совершенно роскошные фото, которые девушка сопровождает интересными текстами. Вот, к примеру, такой снимок.

Снимок невероятно стильный. Фото: личная страница Люции Геращенко в соцсети.

Согласитесь, стильный кадр. Подписан он был так: «Учитесь ждать друг друга. Из командировок, из больниц, депрессий. Особенно из глупых ссор. Учитесь ждать. Любите». Подписчики — причем и мужская, и женская их части — оценили и само фото, и мотивирующий пост.

Не так давно в своем аккаунте Люция поделилась результатом теплой осенней фотосессии.

Фолловеры активно обсуждают пост Люции. Фото: личная страница Люции Геращенко в соцсети.

Поделилась и… Дала дельный совет.

«Говорят, что этот год кармы. Какие у вас чувства по этому поводу? Веселитесь, молитесь, боитесь? Вроде многих штормило в этом году… Как думаете, вы уже заплатили свои кармические долги? Еще можно сделать что-то очень хорошее до Нового года, успеете?» — написала Люция.

В комментариях — никакой осенней ноябрьской хандры или даже намека на нее. Подписчики-подписчицы наперегонки стали делиться своими мыслями относительно вопросов кармы.

«У меня что ни год — то карма! Даже, скорее, что ни день. Но это не значит — расплата. Это значит — наука. Или, точнее, научение. А вот у окружения наблюдаю, да, иной раз просто тектонические сдвиги в жизни», — поделилась своим опытом одна из подписчиц Люции.

Была в комментариях и не менее интересная позиция. «Мы привыкли карму воспринимать через минус. Долги, штормит… Но карма в определенном смысле — это возврат твоего действия. Мне кажется, карма может быть плюсовой. Если ты помогал людям, а не гадил, то и кармы приходит в знаке плюс… Разве не так?».

«Конечно», — отреагировала на это Люция Геращенко, поставив в дополнение пылающее сердце-смайл.

Подписчики размышляют на тему кармического долженствования. Фото: личная страница Люции Геращенко в соцсети.

Фолловеры продолжают комментировать, вопросы кармического долга, как выяснилось, созвучны многим. К слову, подписчики — значительная их часть — обещают последовать рекомендации Люции и непременно успеть сделать множество добрых дел до Нового года (а он уже скоро и времени до заветной праздничной ночи, когда загадываются желания и исполняются мечты, остается все меньше).

Ранее мы писали о том, что ученые назвали даты магнитных в ноябре 2024 года — что ждать белорусам (тут про это).