«До Нового года еще можно успеть!» Экс-телеведущая Люция Геращенко дала совет белорусским поклонникам

«У меня что ни год — то карма! Даже, скорее, что ни день. Но это не значит — расплата. Это значит — наука. Или, точнее, научение. А вот у окружения наблюдаю, да, иной раз просто тектонические сдвиги в жизни», — поделилась своим опытом одна из подписчиц Люции.