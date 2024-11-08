Такие люди: любимая актриса Сталина, «Отец года» и Тройник в бане

Еще один полнометражный дебют на этой неделе. Герой Михаила Тройника — прораб Иван Плотников, человек с необычайно мягким характером и редкой способностью терпеть всё и всех вокруг. Чтобы решить финансовые проблемы в собственной строительной фирме, которой управляет вместе с другом, Плотников влезает в миллионный кредит. В семье тоже дела идут не лучше: жена, уставшая от бесхитростного супруга и, как следствие, безденежья, выгоняет его из дома. В поисках тепла — буквально — Иван приходит в городскую баню. Но парится он уже больше в переносном смысле, погруженный в мысли о собственной жизни. Здесь его и обнаруживает местный полотер и вице-чемпион СССР по банному спорту Иван Викторович. Подметив его умение терпеть еще и жар, он предлагает гостю принять участие в различных банных дисциплинах. На кону нужный герою денежный приз в 1 млн рублей.