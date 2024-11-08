Такие люди: любимая актриса Сталина, «Отец года» и Тройник в бане

В российский прокат пришли «Каникулы». Дебютный фильм победительницы первого фестиваля «Маяк» Анны Кузнецовой добрался до зрителей спустя год после своей премьеры в Геленджике. О поколении смелых и красивых, мечтавших построить новую жизнь в 1930-е, расскажет ретромелодрама «Любовь Советского Союза». Также в кинотеатрах комедии «Отец года», в которой Майкл Китон переживает трудности родительства в одиночку, и в «Баню!» с Михаилом Тройником. Еще одна зарубежная новинка недели — «Профессионал», не дающий Лиаму Нисону расстаться с жанром боевика. «Известия» — о том, что смотреть в предстоящий уикенд.
«Каникулы» 18+
Режиссер: Анна Кузнецова.
В ролях: Дарья Савельева, Полина Кутепова, Ирина Носова, Магога Мачульская, Марфа Иванова.
Гран-при прошлогоднего фестиваля актуального кино «Маяк» и режиссерский дебют Анны Кузнецовой наконец добрался до кинотеатров. Релиз откладывался из-за отозванного прокатного удостоверения. Выпускница Московской школы кино сняла трогательный и весьма злободневный фильм о поездке 12 школьников из калужского театрального кружка на фестиваль в Сочи. Детей сопровождают строгая завуч Мария Генриховна и молодая педагог-режиссер Татьяна Викторовна — две непохожие друг на друга женщины постепенно понимают, что общего между ними намного больше.
Ситуация с прокатным удостоверением «Каникул» иронично перекликается с сюжетом самого фильма. Руководство фестиваля в Сочи уже на месте выдвигает героям неожиданные абсурдные требования. Мария Генриховна и Татьяна Викторовна должны изменить название спектакля («Земляничное вино» должно стать нейтральным «нектаром»), его афишу, да и скорректировать месседж самой постановки. Героиням придется выбирать между компромиссом ради детей и своими принципами.
«Любовь Советского Союза» 16+
Режиссер: Никита Высоцкий, Илья Лебедев.
В ролях: Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Роман Мадянов, Игорь Петренко, Алена Бабенко, Александр Устюгов.
Эффектная историческая мелодрама от режиссеров сериала «Союз спасения. Время гнева» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Создатели нового проекта предлагают зрителю взглянуть теперь уже на советские предвоенные 1930-е через жизнь актрисы Галины Ковровой. В сюжетной линии вымышленной героини угадывается биография легендарной Валентины Серовой — любимой артистки Сталина. Хотя картина совсем не байопик о Серовой, в центре ретромелодрамы — любовный треугольник, в который артистка, она же супруга знаменитого летчика Анатолия Коврова (он же летчик Серов), попадает после знакомства с драматургом Кириллом Тумановым (прототип — писатель Константин Симонов). Внушительный хронометраж фильма в 2,5 часа не случаен, изначально масштабный проект задумывался как сериал из восьми эпизодов.
«Отец года» 16+
Режиссер: Холли Мейерс-Шайер.
В ролях: Майкл Китон, Мила Кунис, Энди Макдауэлл, Кармен Эджого.
Звезда «Бердмэна» и «Битлджуса» Майкл Китон на себе познает все сложности отцовства в комедии Холли Мейерс-Шайер — дочери Нэнси Мейрес, снявшей «Чего хотят женщины», «Отпуск по обмену» и «Любовь по правилам и без». Герой Китона — 60-летний Энди Гурвич из Лос-Анджелеса, которого больше, чем семья (уже вторая), интересует работа в собственной небольшой арт-галерее (на грани разорения). Поэтому он не замечает, что в какой-то момент у его молодой жены появилась зависимость от рецептурных таблеток.
Ближайшие три месяца Энди проведет в компании своих двух детей, девятилетних близнецов. Череда потрясений заставляет его пересмотреть жизненные приоритеты. Теперь параллельно со спасением галереи от закрытия Гурвич ходит на родительские собрания, пытается запомнить продукты, на которые у его детей аллергия, и устраивает для отпрысков вечера кино. Его беременная дочь от первого брака Грейс с тоской наблюдает, как Энди становится тем отцом, которым не смог стать для нее.
Несмотря на довольно клишированную историю и легко угадываемый финал, главной удачей «Отца года» критики называют актерскую игру. Харизма и «очаровательная неуклюжесть» Майкла Китона заставляют зрителей сочувствовать человеку, который поначалу вызывает ровно противоположные эмоции.
«В баню!» 12+
Режиссер: Данил Иванов.
В ролях: Михаил Тройник, Федор Лавров, Юлия Александрова, Юрий Ицков.
Еще один полнометражный дебют на этой неделе. Герой Михаила Тройника — прораб Иван Плотников, человек с необычайно мягким характером и редкой способностью терпеть всё и всех вокруг. Чтобы решить финансовые проблемы в собственной строительной фирме, которой управляет вместе с другом, Плотников влезает в миллионный кредит. В семье тоже дела идут не лучше: жена, уставшая от бесхитростного супруга и, как следствие, безденежья, выгоняет его из дома. В поисках тепла — буквально — Иван приходит в городскую баню. Но парится он уже больше в переносном смысле, погруженный в мысли о собственной жизни. Здесь его и обнаруживает местный полотер и вице-чемпион СССР по банному спорту Иван Викторович. Подметив его умение терпеть еще и жар, он предлагает гостю принять участие в различных банных дисциплинах. На кону нужный герою денежный приз в 1 млн рублей.
«Профессионал» 18+
Режиссер: Ханс Петтер Муланд.
В ролях: Лиам Нисон, Рон Перлман, Фрэнки Шоу, Дэниэл Диммер.
Первое, что нужно знать: новый «Профессионал» не имеет ничего общего с французским фильмом 1981 года с Жан-Полем Бельмондо. Это очередной боевик с Лиамом Нисоном, ценность которого значительно выросла после заявления актера, что с 2025 года он откажется от ролей в экшен-фильмах. Решение Нисон объяснил довольно просто — в июне артисту исполнилось 72 года. В новом фильме норвежца Ханса Петтера Муланда Нисон играет стареющего гангстера, который также мечтает оставить свою профессию в прошлом. Но, как это обычно бывает в криминальных боевиках, преступный мир не намерен отпускать его просто так.
«Профессионал» — уже второй опыт сотрудничества Нисона и Муланда. В 2019 году актер исполнил главную роль в «Снегоуборщике» — ремейке норвежско-шведского фильма «Дурацкое дело нехитрое», также снятого Муландом. Тогда главную роль исполнил Стеллан Скарсгард.