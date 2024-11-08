Путин: на купянском участке блокировано 15 тысяч солдат ВСУ

Около десяти тысяч бойцов Вооружённых сил Украины блокированы в одном из очагов на купянском направлении, заявил российский лидер Владимир Путин.
Он уточнил, что ВСУ «прижаты» к водохранилищу.
«В одном очаге — практически окружение, там войска украинские прижаты к водохранилищу — где-то около десяти тысяч группировка заблокирована», — сказал Путин.
Кроме того, президент Российской Федерации отметил, что во втором очаге под Купянском заблокированы ещё около пяти тысяч украинских солдат.
Заявление прозвучало на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Ранее Путин заявил о колоссальных потерях Вооружённых сил Украины в Курской области.