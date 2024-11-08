Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что произошло в Иркутске в ночь на 8 ноября 2024: последние новости

Жительница Братска доверилась собеседнику и лишилась почти 100 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске на уловки мошенников попалась кухонный работник. Аферисты усыпили бдительность жительницы и она перешло по указанной ссылке. После скачивания приложения с ее карты пропало почти 100 тысяч рублей.

Еще одно мошенничество зафиксировали полицейские. В этот раз в Иркутске. Деятелям культуры пришло письмо якобы от регионального правительства, в котором от имени мэра города предлагали подключиться к видеоконференции. Конечно, письмо было фальшивым.

В Шелехове при строительстве дома нарушили правила обустройства канализации. В дальнейшем это обернулось затоплением подвала. Теперь гендиректору стройфирмы предстоит ответить в суде.