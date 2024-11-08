Что произошло в Иркутске в ночь на 8 ноября 2024: последние новости

В Братске на уловки мошенников попалась кухонный работник. Аферисты усыпили бдительность жительницы и она перешло по указанной ссылке. После скачивания приложения с ее карты пропало почти 100 тысяч рублей.
Еще одно мошенничество зафиксировали полицейские. В этот раз в Иркутске. Деятелям культуры пришло письмо якобы от регионального правительства, в котором от имени мэра города предлагали подключиться к видеоконференции. Конечно, письмо было фальшивым.
В Шелехове при строительстве дома нарушили правила обустройства канализации. В дальнейшем это обернулось затоплением подвала. Теперь гендиректору стройфирмы предстоит ответить в суде.