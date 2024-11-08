Путин заявил, что в Европе не хватает мозгов

Российский лидер Владимир Путин подверг критике европейских политиков за необдуманные решения.
В частности, он прокомментировал «необдуманные» решения, касающиеся «сворачивания» газовых контрактов.
«Чего в Европе не хватает? Мозгов не хватает!», — сказал Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
Президент РФ отметил, что ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер договаривался о газе не в своих интересах, а в интересах народа Германии.
Ранее Путин заявил, что давить на Российскую Федерацию бессмысленно, однако РФ всегда открыта для договорённостей с учётом взаимных интересов.