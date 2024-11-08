Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил, что в Европе не хватает мозгов

Президент РФ подверг критике европейских политиков.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин подверг критике европейских политиков за необдуманные решения.

В частности, он прокомментировал «необдуманные» решения, касающиеся «сворачивания» газовых контрактов.

«Чего в Европе не хватает? Мозгов не хватает!», — сказал Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент РФ отметил, что ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер договаривался о газе не в своих интересах, а в интересах народа Германии.

Ранее Путин заявил, что давить на Российскую Федерацию бессмысленно, однако РФ всегда открыта для договорённостей с учётом взаимных интересов.