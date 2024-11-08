Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 8 ноября 2024

Погода в Иркутске 8 ноября 2024 будет снежной, такую же прогнозируют в регионе. Так, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья тоже будет снег. Ветер южный. В некоторых районах его скорость будет достигать 15−18 м/с. Возможны метели.