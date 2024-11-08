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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 8 ноября 2024

Мокрый снег и +3 градуса обещают в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 8 ноября 2024 обещает днем мокрый снег и плюсовые температуры. Как сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра, ночью столбик термометра упадет до нуля.

Погода в Иркутске 8 ноября 2024.

— Облачно с прояснениями, утром и днём небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8−13 м/с. Температура днём +1…+3, — поделились метеорологи.

Погода в Иркутске 8 ноября 2024 будет снежной, такую же прогнозируют в регионе. Так, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья тоже будет снег. Ветер южный. В некоторых районах его скорость будет достигать 15−18 м/с. Возможны метели.

Днем столбик термометра поднимется до +3, но при облачной погоде сохранится минус.