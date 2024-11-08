Уникальных специалистов для сферы грузового транспорта начнут учить в Хабаровске

В Тихоокеанском государственном университете готовят к открытию первый в России международный образовательно-технический центр в сфере грузового транспорта под брендом Lin Gong Mashinery Group. Руководство LGMG — завода по производству строительной техники из КНР совместно с ТОГУ создают специализированный учебный центр для подготовки специалистов, обслуживающих спецтехнику для проведения горных работ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
LGMG — завод по производству строительной техники и его официальный дилер в России компания АСТ поставляют карьерные самосвалы для горнодобывающих предприятий Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока.
В ТОГУ они оборудуют образовательно-технический центр, где будут проходить практическую подготовку будущие инженеры, специализирующиеся на обслуживании и эксплуатации спецтехники LGMG.
— Компания-партнер оснастит наш учебный центр техническим учебным оборудованием для обучения специалистов, которые смогут работать на современной спецтехнике. Эти машины электронные, автоматизированные, 50 процентов техники — беспилотные автомобили. Для работы с ними нужны специалисты, обладающие знаниями в области IT, сервисной инженерии и других. Мы будем обучать таких специалистов. Они впоследствии не только будут работать на предприятиях, но и проводить курсы повышения квалификации для других специалистов, — рассказал директор Политехнического института ТОГУ Александр Абузов.