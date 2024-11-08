Уникальных специалистов для сферы грузового транспорта начнут учить в Хабаровске

— Компания-партнер оснастит наш учебный центр техническим учебным оборудованием для обучения специалистов, которые смогут работать на современной спецтехнике. Эти машины электронные, автоматизированные, 50 процентов техники — беспилотные автомобили. Для работы с ними нужны специалисты, обладающие знаниями в области IT, сервисной инженерии и других. Мы будем обучать таких специалистов. Они впоследствии не только будут работать на предприятиях, но и проводить курсы повышения квалификации для других специалистов, — рассказал директор Политехнического института ТОГУ Александр Абузов.