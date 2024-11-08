В Приморье ещё 13 иностранцев без документов выдворят из страны

Тринадцать иностранцев, проживавших в селе Борисовка Уссурийского городского округа, получили постановления о выдворении за пределы России. Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю сообщила, что сотрудники полиции вышли на них благодаря оперативной информации. Поступил сигнал о том, что в одной из деревень на территории Приморья могут находиться люди без необходимых документов для пребывания в стране.