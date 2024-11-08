В Приморье ещё 13 иностранцев без документов выдворят из страны

Тринадцать иностранцев, проживавших в селе Борисовка Уссурийского городского округа, получили постановления о выдворении за пределы России. Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю сообщила, что сотрудники полиции вышли на них благодаря оперативной информации. Поступил сигнал о том, что в одной из деревень на территории Приморья могут находиться люди без необходимых документов для пребывания в стране.
Проверка подтвердила: в бараках Борисовки действительно проживала группа граждан из стран Средней Азии, у которых не оказалось соответствующих разрешений. В ветхих постройках были обнаружены 13 человек, ни у одного из которых не было документов, подтверждающих законное нахождение на российской территории.
В отношении каждого нарушителя стражи порядка составили административные протоколы, сославшись на часть 1.1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за нарушение иностранными гражданами режима пребывания или проживания в стране.
После сбора всех материалов они были переданы в суд. Судья постановил назначить каждому из правонарушителей штраф в размере двух тысяч рублей с обязательным административным выдворением из страны. До завершения всех процедур нарушители будут находиться в Центре временного содержания иностранных граждан.