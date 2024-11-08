Место Романа Крастелева в красноярском Горсовете досталось предпринимателю и экс-гаишнику

Владимиру Журавлёву 43 года, он окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «Организация и безопасность дорожного движения» и Сибирский юридический университет МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность». В начале карьеры отработал 6 лет старшим госинспектором в ГИБДД Красноярска, затем длительное время трудился главным специалистом отдела наружной рекламы в управлении архитектуры администрации города. В 2024 году стал индивидуальным предпринимателем.