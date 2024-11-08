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Место Романа Крастелева в красноярском Горсовете досталось предпринимателю и экс-гаишнику

Предприниматель Владимир Журавлев заменит Романа Крастелева в составе фракции ЛДПР в горсовете Красноярска.

Источник: Reuters

О передаче мандата сообщил ее руководитель Семен Сендерский.

Владимиру Журавлёву 43 года, он окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «Организация и безопасность дорожного движения» и Сибирский юридический университет МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность». В начале карьеры отработал 6 лет старшим госинспектором в ГИБДД Красноярска, затем длительное время трудился главным специалистом отдела наружной рекламы в управлении архитектуры администрации города. В 2024 году стал индивидуальным предпринимателем.

В Горсовете депутат будет работать в трех комиссиях: по городскому хозяйству, градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре, социальной политике.

Напомним, его предшественник Роман Крастелев досрочно покинул Горсовет Красноярска этой осенью в связи с переходом на работу в Москву.