Deadline: студия Lucasfilm снимет новую трилогию по «Звёздным войнам»

В Соединённых Штатах начнутся съёмки новой трилогии фильмов «Звёздные войны», информирует Deadline.
Трилогию снимет киностудия Lucasfilm. В качестве сценариста выступит Саймон Кинберг.
«Lucasfilm заключила сделку с Саймоном Кинбергом на разработку трилогии фильмов “Звёздные войны”. Кинберг напишет сценарий и спродюсирует трилогию вместе с президентом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди», — говорится в публикации.
При этом Lucasfilm и Walt Disney не прокомментировал сообщения о планах снять новую трилогию «Звёздных войн». В материале подчёркивается, что речь может идти как о продолжении саги о Скайуокерах, так и о «самостоятельной» истории.
Кинберг написал сценарии для кинокомиксов про «Людей Икс», а также фильмов «Телепорт», «Шерлок Холмс» и «Президент Линкольн: охотник на вампиров». Кроме того, он является сценаристом анимационного сериала «Звёздные войны: Повстанцы» производства Lucasfilm.
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