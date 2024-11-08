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Deadline: студия Lucasfilm снимет новую трилогию по «Звёздным войнам»

В качестве сценариста выступит Саймон Кинберг.

Источник: Аргументы и факты

В Соединённых Штатах начнутся съёмки новой трилогии фильмов «Звёздные войны», информирует Deadline.

Трилогию снимет киностудия Lucasfilm. В качестве сценариста выступит Саймон Кинберг.

«Lucasfilm заключила сделку с Саймоном Кинбергом на разработку трилогии фильмов “Звёздные войны”. Кинберг напишет сценарий и спродюсирует трилогию вместе с президентом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди», — говорится в публикации.

При этом Lucasfilm и Walt Disney не прокомментировал сообщения о планах снять новую трилогию «Звёздных войн». В материале подчёркивается, что речь может идти как о продолжении саги о Скайуокерах, так и о «самостоятельной» истории.

Кинберг написал сценарии для кинокомиксов про «Людей Икс», а также фильмов «Телепорт», «Шерлок Холмс» и «Президент Линкольн: охотник на вампиров». Кроме того, он является сценаристом анимационного сериала «Звёздные войны: Повстанцы» производства Lucasfilm.

Ранее сообщалось, что сериал «Гарри Поттер» выйдет в 2026 году.