В России готовят новые меры против водителей без ОСАГО

Автомобилистам напомнят через «Госуслуги» о том, когда заканчивается срок действия полиса ОСАГО. Эксперты оценили, поможет ли такая мера уменьшить на дорогах количество водителей без страховки.
Национальная страховая информационная система вместе с Минцифры работают над тем, чтобы гражданам через личный кабинет на сайте «Госуслуги» приходило оповещение о том, что скоро заканчивается срок действия полиса ОСАГО. Авторы идеи считают, что водители легко могут забыть о том, что у них уже закончилось время действия полиса, и выехать на дорогу. Отмечается, что похожие уведомления об окончании срока действия некоторых документов уже приходят гражданам.
Эксперты считают, что подобная функция действительно поможет части граждан не попасть в неприятную ситуацию из-за того, что у них закончился срок действия полиса. В то же время многие водители вообще ездят без ОСАГО, в некоторых регионах их количество может доходить до 20% от общего количества автомобилистов.
Исправить ситуацию помогут не уведомления, а более жесткие штрафы и контроль, например, через камеры на дорогах, приводят «Известия» мнения экспертов.