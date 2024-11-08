В России готовят новые меры против водителей без ОСАГО

Национальная страховая информационная система вместе с Минцифры работают над тем, чтобы гражданам через личный кабинет на сайте «Госуслуги» приходило оповещение о том, что скоро заканчивается срок действия полиса ОСАГО. Авторы идеи считают, что водители легко могут забыть о том, что у них уже закончилось время действия полиса, и выехать на дорогу. Отмечается, что похожие уведомления об окончании срока действия некоторых документов уже приходят гражданам.