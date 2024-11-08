Реконструкция спортивно-оздоровительного центра «Мустанг» продолжается в Хабаровске

Так, полным ходом идет реконструкция спортивно-оздоровительного центра «Мустанг», работы здесь планируют завершить до конца 2029 года. Напомним, центр был включен в Атлас проблемных объектов, созданный по поручению губернатора Дмитрия Демешина.
Сегодня комплекс служит площадкой для групповых и индивидуальных занятий верховой ездой для детей в возрасте от 10 до 17 лет. С 2015 года там также реализуется программа «Адаптивная верховая езда с элементами иппотерапии» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, на территории центра регулярно проходят соревнования.
В министерстве отметили, что один из основных объектов реконструкции — крытый манеж для иппотерапии и тренировок, его заменят на более крупный. Сейчас в центре уже отремонтированы конюшни, благоустроена зона отдыха, проведен косметический ремонт в помещениях и раздевалках, а также возведены 12 дополнительных летних денников для размещения лошадей во время соревнований. Продолжаются работы по обустройству левады для выгула лошадей, которая также будет использоваться в качестве разминочного и тренировочного поля.
В планах — установка ограждений, капитальный ремонт здания бывших мастерских и создание хозяйственного бокса для специальной техники. Необходимо и обновление поголовья лошадей, так как средний возраст животных превышает допустимый стандарт.