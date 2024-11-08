Реконструкция спортивно-оздоровительного центра «Мустанг» продолжается в Хабаровске

В министерстве отметили, что один из основных объектов реконструкции — крытый манеж для иппотерапии и тренировок, его заменят на более крупный. Сейчас в центре уже отремонтированы конюшни, благоустроена зона отдыха, проведен косметический ремонт в помещениях и раздевалках, а также возведены 12 дополнительных летних денников для размещения лошадей во время соревнований. Продолжаются работы по обустройству левады для выгула лошадей, которая также будет использоваться в качестве разминочного и тренировочного поля.