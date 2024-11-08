Российские ученые планируют подключить мозг обезьяны к ИИ

«Мы обсуждаем [следующий этап проекта “ИИнтуиция”], потому что там есть разные варианты. Но лучше и интереснее всего было бы имплантировать ИИ в обезьяну, потому что она очень похожа на человека, ее мозг устроен схожим образом. Соответственно, она может не только на кнопки “да” и “нет” нажимать, а, например, водить мышью по экрану. Так что я думаю, следующей будет обезьяна», — сказал он.