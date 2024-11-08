В Братске медаль «За отвагу» вручили родителям героя спустя 10 лет его гибели

— В 2002 году был призван в ряды Российской армии, в пограничные войска. Служил в Амурской речной флотилии Благовещенска. После службы в армии были обычные будни -дом, работа. Когда начались события на Донбассе Климентьев Алексей стал одним из первых российских добровольцев, — поделился мэр города Братск Александр Дубровин.