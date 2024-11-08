В Братске медаль «За отвагу» вручили родителям героя спустя 10 лет его гибели

В Братске родителям защитника Отечества вручили медаль «За отвагу» спустя 10 лет после его гибели. Как сообщили в пресс-службе администрации города, Алексей Климентьев родился в Иркутске. Затем спустя четыре года семья перебралась в посёлок в Братском районе.
— В 2002 году был призван в ряды Российской армии, в пограничные войска. Служил в Амурской речной флотилии Благовещенска. После службы в армии были обычные будни -дом, работа. Когда начались события на Донбассе Климентьев Алексей стал одним из первых российских добровольцев, — поделился мэр города Братск Александр Дубровин.
В мае 2014 года герой отправился в Донецкий аэропорт, где и погиб в бою за освобождение. За свою смелость, мастерство и мужество он был посмертно представлен к награждению медалью «За отвагу».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что одной из предприятий Иркутска передало для отправки на СВО семь машин. Среди них есть «Патриот», КАМАЗы и УАЗы.