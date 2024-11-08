Под Новосибирском пропала черно-бурая лиса Клавдия

Под Новосибирском пропала черно-бурая лиса по кличке Клавдия. Животное жило в вольере и смогло оттуда выбраться. Когда ее хватились, лисы и след простыл.
— Я её у заводчика брала. Это лиса — потомок лис, которых одомашнили в Институте цитологии и генетики в Академгородке. Мы сами живем в Бердске, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна, владелица лисы.
Клавдия была в потрепанной розовой шлейке.
— Когда ее увидите, то лучше покормите. Она любит печеночку, шейки куриные, мясо. Её лучше не пытаться поймать. Клава напугается сильно, — говорит женщина. — Лучше придержите ее и сообщите, где лиса.