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Под Новосибирском пропала черно-бурая лиса Клавдия

Ее нет дома сутки.

Источник: Без источника

Под Новосибирском пропала черно-бурая лиса по кличке Клавдия. Животное жило в вольере и смогло оттуда выбраться. Когда ее хватились, лисы и след простыл.

— Я её у заводчика брала. Это лиса — потомок лис, которых одомашнили в Институте цитологии и генетики в Академгородке. Мы сами живем в Бердске, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна, владелица лисы.

Клавдия была в потрепанной розовой шлейке.

— Когда ее увидите, то лучше покормите. Она любит печеночку, шейки куриные, мясо. Её лучше не пытаться поймать. Клава напугается сильно, — говорит женщина. — Лучше придержите ее и сообщите, где лиса.

флора и фауна