Гарик Сукачёв заявил, что был лишён водительских прав незаконно

«Сотрудники ДПС действительно предложили мне спустя несколько часов пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Предложение сотрудников ДПС было встречено мной с готовностью. Техническими средствами измерения такая проверка была проведена. Результаты были отрицательные, что подтверждает мои слова. Алкоголь я не употреблял», — говорится в публикации.