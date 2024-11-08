Гарик Сукачёв заявил, что был лишён водительских прав незаконно

Музыкант и композитор Гарик Сукачёв прокомментировал постановление суда, согласно которому его лишили водительских прав в связи с отказом пройти медосвидетельствование.
Артист утверждает, что был трезв. Кроме того, он заявил, что «решение является незаконным».
«По-прежнему считаю постановление мирового судьи, которое сегодня оставлено в силе, незаконным и необоснованным. Были выявлены множественные существенные нарушения закона как сотрудниками ДПС, остановившими меня, так и мировым судьёй, который рассматривал моё дело», — написал Сукачёв в Telegram.
По словам музыканта, он был «абсолютно трезв в момент остановки сотрудниками ДПС». Он добавил, что это «было подтверждено ими позднее».
«Сотрудники ДПС действительно предложили мне спустя несколько часов пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Предложение сотрудников ДПС было встречено мной с готовностью. Техническими средствами измерения такая проверка была проведена. Результаты были отрицательные, что подтверждает мои слова. Алкоголь я не употреблял», — говорится в публикации.
Сукачёв утверждает, что сотрудники ДПС, «неудовлетворённые результатами освидетельствования стали настаивать на прохождении медосвидетельствования», от которого он отказался.
Ранее сообщалось, что суд в Москве на полтора года лишил водительских прав музыканта Гарика Сукачёва, а также обязал его выплатить 30 тысяч рублей штрафа за отказ пройти медосвидетельствование.