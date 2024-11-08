Интернет-мошенники активизировались в Хабаровском крае перед сезоном распродаж

В преддверии месяца скидок защитные решения «МегаФона» отметили резкий рост попыток переманить абонентов Хабаровского края на вредоносные ресурсы. Эта динамика уже превышает активность пользователей на маркетплейсах, где трафик хоть и выше среднего на 23%, но пока еще не достиг пиковых значений, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В сезон распродаж фишинг остаётся одним из самых распространённых способов мошенничества. Злоумышленники создают сайты, похожие на официальные страницы популярных брендов, и просят пользователей ввести личные данные. Цель — получить доступ к именам учётных записей, паролям, номерам кредитных карт и другим конфиденциальным сведениям.
Защитные решения «МегаФона» отслеживают такие сайты и при попытке перехода на них автоматически предупреждают абонентов об опасности. В среднем такое предупреждение отображается более 360 тысяч раз в месяц. Однако с конца октября количество подобных предупреждений увеличилось на 27%.
В этом году умные алгоритмы «МегаФона» в среднем выявляют 17,5 тысяч фишинговых сайтов в месяц, что на 5% больше, чем в прошлом. Ранее проведенные исследования оператора показали, что сайты, имитирующие интернет-магазины и маркетплейсы, являются вторыми по популярности среди фишеров. Однако в ноябре эта категория сайтов станет особенно актуальной из-за повышенного интереса покупателей к распродажам.
Сами пользователи также стали чаще пользоваться маркетплейсами в ожидании скидок. За последний месяц трафик на них увеличился на 13% по сравнению с сентябрем, а время, проведенное за поиском товаров, возросло на 7%. Пик активности ожидается в дни глобальных распродаж: 11 и 29 ноября. Как показывает статистика прошлых лет, в эти дни абоненты «МегаФона» расходуют почти в два раза больше трафика, чем в среднем в ноябре. В целом за месяц распродаж трафик на маркетплейсы увеличивается на 62% по сравнению с усреднёнными значениями за период с января по октябрь.
Помимо фишинга, мошенники используют и другие методы обмана интернет-пользователей. Например, они находят учетные записи с устаревшими регистрационными данными, получают к ним доступ, совершают покупки, оплачивая их привязанной картой, и даже оформляют рассрочки.
— Распродажи — время, когда интернет-пользователям следует уделять особое внимание безопасности собственных данных. Как и прежде, рекомендуем актуализировать информацию в личных кабинетах маркетплейсов и интернет-магазинов, установить двухфакторную аутентификацию и удалить устаревшие аккаунты. Прежде чем вводить конфиденциальные данные, убедитесь, что вы делаете это на официальных площадках, проверьте адреса страниц. Устанавливайте приложения из проверенных источников и не доверяйте подозрительным сообщениям из рассылок. Также не стоит пренебрегать предупреждениями оператора и защитного ПО об опасности, — отмечает директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.