Интернет-мошенники активизировались в Хабаровском крае перед сезоном распродаж

Сами пользователи также стали чаще пользоваться маркетплейсами в ожидании скидок. За последний месяц трафик на них увеличился на 13% по сравнению с сентябрем, а время, проведенное за поиском товаров, возросло на 7%. Пик активности ожидается в дни глобальных распродаж: 11 и 29 ноября. Как показывает статистика прошлых лет, в эти дни абоненты «МегаФона» расходуют почти в два раза больше трафика, чем в среднем в ноябре. В целом за месяц распродаж трафик на маркетплейсы увеличивается на 62% по сравнению с усреднёнными значениями за период с января по октябрь.