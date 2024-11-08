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На трассе «Иртыш» в Новосибирской области открыли движение после непогоды

Напомним, движение ограничили в четверг, 7 ноября 2024, с 16 часов.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирской области возобновили движение на трассе Р-254 «Иртыш» — дорогу открыли в пятницу, 8 ноября 2024, в 7 часов утра. Об этом информирует пресс-служба «Сибуправтодора».

Напомним, в четверг, 7 ноября, с 16 часов было введено ограничение для движения грузовиков, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси на участках 947+666 — км 1441+400 и км 1442+660 — км 1454+009 в границах НСО.

Виной тому стала непогода — снег, метель, шквалистый ветер, снижение видимости до 50 м. Из-за сохраняющихся неблагоприятных условий ограничение движения продлевали два раза. 8 ноября в 07.00 дорогу открыли.