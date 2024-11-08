Какой будет зима в Приморье, сообщил Примгидромет

«Судя по предзимью, аномального холода не ожидаем. Будет разное: допустим, −15 °С для Владивостока это вроде бы не очень низкая температура, но это холодно, потому что ветер все-таки здесь работает не так, как на материке. Что касается снега, то пара снегопадов, вполне вероятно, скажем, аномальные», — рассказал Борис Кубай РБК.