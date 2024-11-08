Какой будет зима в Приморье, сообщил Примгидромет

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
«Судя по предзимью, аномального холода не ожидаем. Будет разное: допустим, −15 °С для Владивостока это вроде бы не очень низкая температура, но это холодно, потому что ветер все-таки здесь работает не так, как на материке. Что касается снега, то пара снегопадов, вполне вероятно, скажем, аномальные», — рассказал Борис Кубай РБК.
Также метеоролог предупредил: лед в этом году появится на 8−10 дней позже, чем обычно, и рыбакам стоит быть осторожными. Безопасность в приоритете.
Напомним, ранее Борис Кубай сказал, что погода будет меняться и в эти выходные ожидается потепление.