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Какой будет зима в Приморье, сообщил Примгидромет

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября, ФедералПресс. Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, какой будет эта зима в Приморье. Синоптик также рассказал, будут ли снегопады в этом сезоне.

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Источник: Freepik

«Судя по предзимью, аномального холода не ожидаем. Будет разное: допустим, −15 °С для Владивостока это вроде бы не очень низкая температура, но это холодно, потому что ветер все-таки здесь работает не так, как на материке. Что касается снега, то пара снегопадов, вполне вероятно, скажем, аномальные», — рассказал Борис Кубай РБК.

Также метеоролог предупредил: лед в этом году появится на 8−10 дней позже, чем обычно, и рыбакам стоит быть осторожными. Безопасность в приоритете.

Напомним, ранее Борис Кубай сказал, что погода будет меняться и в эти выходные ожидается потепление.