Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены на бензин во Владивостоке снова выросли: плюс девять рублей за полтора месяца

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября, ФедералПресс. АЗС Владивостока вновь подняли цены на бензин и дизтопливо. На некоторых заправках это не первое повышение цен за последнее время — на одной из них бензин успел подорожать на девять рублей.

Источник: Reuters

«Сеть “ННК-Приморнефтепродукт” в третий раз за неполные полтора месяца повысила на 3 рубля стоимость АИ-98. Итого с 30 сентября он прибавил ровно 9 рублей», — пишет VL.ru.

Подорожали на этой сети заправок и остальные виды топлива, но не так значительно. АИ-92 стоит 57,45 рубля (57,30 — в конце октября), АИ-95 стоит 58,26 рубля (58,10 — в конце октября). Дизель продают за 71,25 рубля, хотя в конце октября он стоил 71,07 рубля.

На заправках «Роснефти» практически повсеместно нет АИ-98 и АИ-100. 92-й бензин продают за 57,63 рубля (57,48 — в конце октября), АИ-95 стоит 58,80 (58,65 — в конце октября). Дизель сейчас стоит 73,29 рубля, в конце октября ценник был на уровне 73,10.

Подорожание топлива произошло практически на всех АЗС Владивостока. В среднем небольшие сети подняли цены на 2−3%. При этом зимнего дизтоплива ни на одной нет до сих пор.

Напомним, в последний раз АЗС Владивостока переписывали цены в конце октября. Тогда цены на некоторые виды топлива выросли на шесть рублей.

топливо