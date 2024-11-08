Цены на бензин во Владивостоке снова выросли: плюс девять рублей за полтора месяца

«Сеть “ННК-Приморнефтепродукт” в третий раз за неполные полтора месяца повысила на 3 рубля стоимость АИ-98. Итого с 30 сентября он прибавил ровно 9 рублей», — пишет VL.ru.
Подорожали на этой сети заправок и остальные виды топлива, но не так значительно. АИ-92 стоит 57,45 рубля (57,30 — в конце октября), АИ-95 стоит 58,26 рубля (58,10 — в конце октября). Дизель продают за 71,25 рубля, хотя в конце октября он стоил 71,07 рубля.
На заправках «Роснефти» практически повсеместно нет АИ-98 и АИ-100. 92-й бензин продают за 57,63 рубля (57,48 — в конце октября), АИ-95 стоит 58,80 (58,65 — в конце октября). Дизель сейчас стоит 73,29 рубля, в конце октября ценник был на уровне 73,10.
Подорожание топлива произошло практически на всех АЗС Владивостока. В среднем небольшие сети подняли цены на 2−3%. При этом зимнего дизтоплива ни на одной нет до сих пор.
Напомним, в последний раз АЗС Владивостока переписывали цены в конце октября. Тогда цены на некоторые виды топлива выросли на шесть рублей.