Студентки Хабаровского края получат по 100 тыс рублей за рождение ребёнка

На заседании комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики депутаты поддержали инициативу министерства соцзащиты региона установить единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей студенткам, родившим ребенка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Согласно статистике рождаемости, за восемь месяцев 2024 года в крае появилось на свет 7703 ребенка, это на 309 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая динамика рождаемости соответствует общероссийским тенденциям: откладывание рождения детей на более поздний период, увеличение среднего возраста матери, ежегодное снижение рождений первых и вторых детей, уменьшение внутренних потребностей семей в детях, — сообщила заместитель министра социальной защиты края Наталья Нелюбина.
Предлагаемая мера социальной поддержки девушек направлена на стимулирование рождаемости и повышение уровня благополучия обучающихся женщин.
Единовременную выплату смогут получить матери, родившие ребенка в возрасте от 18 до 23 лет, очно обучающиеся в краевых вузах и учреждениях среднего профессионального образования. На финансирование этой меры поддержки в 2025 году направят 40 млн рублей.