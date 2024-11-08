Студентки Хабаровского края получат по 100 тыс рублей за рождение ребёнка

— Согласно статистике рождаемости, за восемь месяцев 2024 года в крае появилось на свет 7703 ребенка, это на 309 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая динамика рождаемости соответствует общероссийским тенденциям: откладывание рождения детей на более поздний период, увеличение среднего возраста матери, ежегодное снижение рождений первых и вторых детей, уменьшение внутренних потребностей семей в детях, — сообщила заместитель министра социальной защиты края Наталья Нелюбина.