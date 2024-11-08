Циклон из Желтого моря может испортить погоду в Приморье

На следующей неделе Приморье посетят два атмосферных фронта, а к ее завершению на Приморье может прийти циклон из Желтого моря. Об этом рассказал руководитель Примгидромета Борис Кубай, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Фронты пройдут над краем вечером воскресенья и в ночь на понедельник и, ориентировочно, в четверг, 14 ноября.
Под воздействием антициклонов они будут ослабленными, поэтому только в некоторых районах края возможен небольшой дождь, а на севере — несильный снег.
Температура перед фронтами будет повышаться, за ними — понижаться.
«Особое внимание синоптиков будет направлено на Желтое море, где в конце следующей недели может наблюдаться активизация циклонической деятельности и последующий выход активного циклона на акваторию Японского моря. От выбранной траектории и активности циклона будет зависеть степень и масштаб ухудшения погодных условий в Приморском крае. Думаю, к началу следующей недели математика и физика нам помогут более конкретно определиться», — рассказал Борис Кубай.