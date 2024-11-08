Циклон из Желтого моря может испортить погоду в Приморье

«Особое внимание синоптиков будет направлено на Желтое море, где в конце следующей недели может наблюдаться активизация циклонической деятельности и последующий выход активного циклона на акваторию Японского моря. От выбранной траектории и активности циклона будет зависеть степень и масштаб ухудшения погодных условий в Приморском крае. Думаю, к началу следующей недели математика и физика нам помогут более конкретно определиться», — рассказал Борис Кубай.