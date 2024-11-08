Учения по отработке маршрутов зимней техники прошли во Владивостоке

В администрации города рассказали, что в 2024 году зимняя спецтехника будет базироваться на улицах Шкотовская, Фирсова, Университетском и Океанском проспектах, улицах Суханова, Черёмуховая, Снеговая, Светланская, Русская, Стрелочная, Некрасовская, Луговая, Лесная, Маковского, Коммунаров, Выселковая, Борисенко, Адмирала Кузнецова, проспекте 100-летия Владивостока, а также в микрорайоне Патрокл и на кольце 3-й Рабочей и Багратиона.