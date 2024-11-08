Учения по отработке маршрутов зимней техники прошли во Владивостоке

Дорожное предприятие «Содержание городских территорий» для подготовки к зимнему сезону провело во Владивостоке учения по отработке маршрутов спецтехники, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Сотрудники «Содержания городских территорий» готовятся оперативно реагировать на ухудшение погодных условий в ожидании снегопадов и понижения температур. Выезд специализированной зимней техники в ключевые районы Владивостока отработали в ночь на 7 ноября.
Специалистам выдали специальные маршрутные карты с точками дислокации, откуда технике предстоит выезжать для очистки улиц от снега. При подготовке к зимнему сезону 2024−2025 особенностью стало увеличение мест базирования спецтехники. Причиной стало появление новых микрорайонов, а также закупка новых спецмашин и асфальтирование грунтовых дорог.
В администрации города рассказали, что в 2024 году зимняя спецтехника будет базироваться на улицах Шкотовская, Фирсова, Университетском и Океанском проспектах, улицах Суханова, Черёмуховая, Снеговая, Светланская, Русская, Стрелочная, Некрасовская, Луговая, Лесная, Маковского, Коммунаров, Выселковая, Борисенко, Адмирала Кузнецова, проспекте 100-летия Владивостока, а также в микрорайоне Патрокл и на кольце 3-й Рабочей и Багратиона.
Руководитель предприятия «Содержание городских территорий» Николай Насонов рассказал, что во время осадков в первую очередь очищают от снега проезды к социальным объектам: детским садам, школам и медучреждениям. Также убирают снег с центральных улиц города, чтобы дать возможность гражданам добраться до работы.
«Днём убираем внутриквартальные дороги, а после переходим в частный сектор. Здесь уборка происходит вручную», — пояснил Николай Насонов.
Работу спецтехники координирует штаб. Отследить расположение и деятельность любой из машин позволяет система мониторинга, которой оборудована каждая единица.
Во Владивостоке на борьбу с последствиями снегопадов бросят 213 единиц спецтехники, задействованы будут свыше 300 сотрудников городской дорожной службы.
К настоящему моменту уже подготовили 4,5 тысячи тонн песко-соляной смеси. Кроме того, закупили 1000 тонн многокомпонентного реагента «Бионорд».