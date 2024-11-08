Интернет-мошенники увеличили активность в Приморье перед сезоном распродаж

«Распродажи — время, когда интернет-пользователям следует уделять особое внимание безопасности собственных данных. Как и прежде, рекомендуем актуализировать информацию в личных кабинетах маркетплейсов и интернет-магазинов, установить двухфакторную аутентификацию и удалить устаревшие аккаунты. Прежде чем вводить конфиденциальные данные, убедитесь, что вы делаете это на официальных площадках, проверьте адреса страниц. Устанавливайте приложения из проверенных источников и не доверяйте подозрительным сообщениям из рассылок. Также не стоит пренебрегать предупреждениями оператора и защитного ПО об опасности», — отмечает директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.