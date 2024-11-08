Интернет-мошенники увеличили активность в Приморье перед сезоном распродаж

Динамика превышает пользовательскую активность на маркетплейсах.
Фишинг — популярный способ обмана в сезон распродаж. Злоумышленники имитируют сайты популярных брендов, призывают ввести данные, чтобы получить имена учетных записей, пароли, номера кредитных карт. Защитные решения «МегаФона» отслеживают такие ресурсы, и при попытке посетить фишинговый сайт система автоматически сообщает об опасности. Такое предупреждение абоненты видят свыше 360 тысяч раз в месяц, с конца октября их количество увеличилось на 27%.
Умные алгоритмы «МегаФона» выявляют в месяц 17,5 тысяч фишинговых сайтов, что на 5% выше значений прошлого года. Ранее оператор выявил, что сайты, имитирующие интернет-магазины и маркетплейсы, являются вторыми по популярности у фишеров. В ноябре эта категория будет лидировать на фоне интереса покупателей к распродажам.
Пользователи в ожидании скидок чаще тратят трафик на маркетплейсах. За минувший месяц он вырос на 13% относительно сентября. Пик этого показателя ожидается в дни глобальных распродаж: 11 и 29 ноября. В эти дни абоненты «МегаФона» расходуют почти в два раза больше трафика, чем в среднем в ноябре.
Помимо фишинга, мошенники находят учетные записи с устаревшими регистрационными данными, получают к ним доступ, совершают покупки, оплачивая привязанной картой, и даже оформляют рассрочки.
«Распродажи — время, когда интернет-пользователям следует уделять особое внимание безопасности собственных данных. Как и прежде, рекомендуем актуализировать информацию в личных кабинетах маркетплейсов и интернет-магазинов, установить двухфакторную аутентификацию и удалить устаревшие аккаунты. Прежде чем вводить конфиденциальные данные, убедитесь, что вы делаете это на официальных площадках, проверьте адреса страниц. Устанавливайте приложения из проверенных источников и не доверяйте подозрительным сообщениям из рассылок. Также не стоит пренебрегать предупреждениями оператора и защитного ПО об опасности», — отмечает директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.