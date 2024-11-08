День Сибири 2024: завораживающие пейзажные кадры Новосибирской области

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Праздник отмечают в дань уважения традициям и культуре региона. Кроме этого, он подчеркивает значение и роль Сибири в истории России.
Стоит отметить, что дата празднования была выбрана неслучайно. Так, 8 ноября 1582 года атаман Ермак с казачьим войском без единой потери взял столицу Сибирского ханства — город Искер. В результате битва положила начало череде событий, которые привели к присяге Сибири российской державе.
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