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День Сибири 2024: завораживающие пейзажные кадры Новосибирской области

День Сибири ежегодно отмечают в стране 8 ноября. Еще одно историческое название — День благодарения Сибири.

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Праздник отмечают в дань уважения традициям и культуре региона. Кроме этого, он подчеркивает значение и роль Сибири в истории России.

Стоит отметить, что дата празднования была выбрана неслучайно. Так, 8 ноября 1582 года атаман Ермак с казачьим войском без единой потери взял столицу Сибирского ханства — город Искер. В результате битва положила начало череде событий, которые привели к присяге Сибири российской державе.

«МК в Новосибирске» собрал подборку красивых пейзажных фотографий Новосибирской области.

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