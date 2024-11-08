В Красноярском крае появится новый природный микрозаказник

Государственный природный микрозаказник краевого значения «Осиновские косогоры» создается в долине реки Кебеж (Ермаковский район). Особенности территории: ее общая площадь составляет всего 3,5 тысячи гектаров. Однако здесь ученые зафиксировали один из самых высоких показателей биологического разнообразия в горно-лесном поясе Саян.