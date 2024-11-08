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В Красноярском крае появится новый природный микрозаказник

Уникальный уголок Саян берется под государственную защиту.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае появится новая особо охраняемая природная территория. Эту тему накануне, 7 ноября, обсудили на заседании правительства региона, которое прошло под руководством председателя правительства Сергея Верещагина.

Государственный природный микрозаказник краевого значения «Осиновские косогоры» создается в долине реки Кебеж (Ермаковский район). Особенности территории: ее общая площадь составляет всего 3,5 тысячи гектаров. Однако здесь ученые зафиксировали один из самых высоких показателей биологического разнообразия в горно-лесном поясе Саян.

Статус микрозаказника определяет запрет: на геологические работы, рубку леса, любое строительство. Однако при этом в «Осиновских косогорах» разрешено заниматься сельским хозяйством, заготавливать и собирать дикоросы, косить сено, собирать древесину местным жителям для своих нужд.

экология