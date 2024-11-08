Кондитеры из Новосибирска пожаловались на качество сливочного масла. Мнение озвучили производители десертов на дому корреспонденту КП-Новосибирск.
— Сливочное масло стало другим. Я беру старую марку, на которой готовлю уже года три свои десерты, а оно и по вкусу другое, и по качеству. Крем расслаивается, а при растопке появляются какие-то хлопья, и это не единичный случай, — поделилась кондитер Валерия.
— Не могу сказать, что что-то слишком сильно поменялось в качестве, скорее существенно поменялась цена. А так, видимо, зависит от партии, какая-то берешь хорошая, какая-то — непонятное. Не похоже на свежее сливочное масло, — высказалась пекарь-кондитер Любовь.
Напомним, что ранее глава Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов заверял, что темпы роста цен на масло не превысят темпы инфляции.
Планируется, что основным поставщиком масла останется Белоруссия, на которую приходится более 90% импорта. К ней в этом году добавятся: Киргизия, Азербайджан, Индия и Иран.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что производители объяснили резкое подорожание масла повышенным спросом новосибирцев. В прошлом году спрос был рекордным.