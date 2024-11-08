Кондитеры из Новосибирска пожаловались на качество сливочного масла

— Сливочное масло стало другим. Я беру старую марку, на которой готовлю уже года три свои десерты, а оно и по вкусу другое, и по качеству. Крем расслаивается, а при растопке появляются какие-то хлопья, и это не единичный случай, — поделилась кондитер Валерия.