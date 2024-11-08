В Приморье обнаружили первую в России дикую колонию алашаньских нетопырей

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября. /ТАСС/. Ученые ДВО РАН в Приморском крае обнаружили колонию редких для России летучих мышей — алашаньских нетопырей — в небольшом гроте на территории Дальневосточного морского заповедника. Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда», управляющего заповедником, это первая в России находка колонии не в человеческих постройках.
«Алашаньский нетопырь в России встречается исключительно в Приморском крае. Это редкий перелетный вид, зимующий в теплых странах. До настоящего времени его колонии, состоящие преимущественно из самок с детенышами, отмечались только в искусственных убежищах: чердаках, под крышами зданий. Нахождение выводковой колонии в естественном природном гроте — явление уникальное, которое свидетельствует о том, что знания об этом виде в Приморском крае далеко не полны», — говорится в сообщении.
Уточняется, что открытие совершили специалисты лаборатории эволюционной зоологии и генетики Федерального научного центра биоразнообразия ДВО РАН, которые обследовали небольшой грот на мысе Островок Фальшивый. В ходе полевой экспедиции хироптерологи отловили паутинными сетями несколько десятков особей летучих мышей, среди которых были самцы, самки и их детеныши. После сбора биоматериалов они были отпущены на волю в место поимки без вреда.
«Обнаружение новой колонии нетопырей подчеркивает значимость заповедника в сохранении редких видов животных и необходимость проведения дальнейших исследований. На наших территориях под охраной не только единственная в мире популяция дальневосточного леопарда, но и уникальные природные комплексы в целом. Подобные открытия расширяют представление о фауне охраняемых территорий, это индикатор эффективной природоохранной работы», — передает пресс-служба слова директора ФГБУ «Земля леопарда» Виктора Бардюка.
Алашаньский нетопырь (Hypsugo alashanicus) — южный вид, в Приморье находящийся на северной границе ареала. В норме осенью нетопыри улетают на зимовку за пределы России, но в последние годы в связи с изменением климата появляются находки и в зимний период.