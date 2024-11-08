В Приморье обнаружили первую в России дикую колонию алашаньских нетопырей

«Алашаньский нетопырь в России встречается исключительно в Приморском крае. Это редкий перелетный вид, зимующий в теплых странах. До настоящего времени его колонии, состоящие преимущественно из самок с детенышами, отмечались только в искусственных убежищах: чердаках, под крышами зданий. Нахождение выводковой колонии в естественном природном гроте — явление уникальное, которое свидетельствует о том, что знания об этом виде в Приморском крае далеко не полны», — говорится в сообщении.