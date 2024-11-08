Снежному лису в Приамурском зоосаде Хабаровска выбрали кличку

Как уже сообщало наше издание, это мальчик, он приехал из элитной зверофермы из Подмосковья. Ему полтора года. Лисы живут в природе восемь-девять лет, но при хорошем содержании могут дожить и до 25 лет. Зоосад предложил хабаровчанам придумать кличку новому постояльцу, потому что на звероферме животным имен не дают, только номера.