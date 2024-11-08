Снежному лису в Приамурском зоосаде Хабаровска выбрали кличку

Снежный бакурианский лис, который недавно стал постояльцем нашего Приамурского зоосада, обрел имя. По результатам голосования победила кличка Норд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Она ему как нельзя кстати, потому что лис очень похож на северного волка.
Как уже сообщало наше издание, это мальчик, он приехал из элитной зверофермы из Подмосковья. Ему полтора года. Лисы живут в природе восемь-девять лет, но при хорошем содержании могут дожить и до 25 лет. Зоосад предложил хабаровчанам придумать кличку новому постояльцу, потому что на звероферме животным имен не дают, только номера.
Интересно отметить, что звук, издаваемый снежной лисицей, напоминает что-то среднее между мяуканьем и лаем.
Лис быстро адаптировался в зоосаде и с удовольствием ест говядину, красную рыбу и курицу. Морозы ему не страшны, потому что у него густой и пушистый мех.