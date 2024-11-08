Замкомандира замкомандира 58-й бригады Вооружённых сил Украины с позывным «Кот» продавал наркотические вещества солдатам на позициях ВСУ в районе Павловки на угледарском участке, заявил пленный Максим Мусиец.
Он уточнил, что его командир продавал наркотики вместе с заключённым, «отвечавшим за выплаты на содержание криминальных авторитетов» тюремном лагере, откуда в ВСУ набирали бойцов.
«Были наркоманы. Тот, который даже собирал деньги на “общак” — это был и наркоман, позывной его “Шрам”… Заказывал через посылки где-то там ещё какие-то виды наркотиков, я не знаю. Даже были такие моменты, что барыжил, то есть продавал в лесопосадке остальным», — цитирует слова пленного РИА Новости.
Украинец добавил, что в поставках наркотиков и торговле ими участвовал и заместитель командира 58-й бригады.
Кроме того, пленный рассказал, что торговец наркотическими веществами с позывным «Шрам», приехав из лагеря, сразу стал сержантом, а командир с позывным «Кот» освободил его от служебных обязанностей.
Ранее пленный солдат Артём Кабанов из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявил, что украинские военные медики подсаживают боевиков Вооружённых сил Украины на амфетамин.