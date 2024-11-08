На Камчатке опасаются, что пепловое облако от вулкана может достигнуть Чукотки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Вулканический пепел с эксплозивного извержения лавового купола 300 лет Российской академии наук вулкана Шивелуч может достигнуть Чукотки, сообщили ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).
«Прогнозируется, что пепел сегодняшнего эксплозивного извержения лавового купола 300 лет Российской академии наук вулкана Шивелуч через Берингово море долетит до Чукотки», — сообщили в учреждении.
Активность на вулкане Шивелуч была зафиксирована вечером 7 ноября, исполин выбросил пепел на высоту до 11 км. В поселке Усть-Камчатск зафиксировано незначительное выпадение пепла. Все учреждения работают в штатном режиме, однако, из-за возможного пеплопада по домам распущены детсадовцы и школьники в поселке Усть-Камчатск.
На исполине наблюдалось интенсивное свечение в районе нового лавового купола имени 300 лет Российской Академии наук. По спутниковым наблюдалась мощная термальная аномалия в районе вулкана. За сутки произошло три пепловых выброса. Извержение вулкана ученые назвали «нехарактерным» и предупредили, что исполин стал еще опаснее.
Шивелуч — действующий вулкан на Камчатке, его возраст — 60−70 тыс. лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры, и активного вулкана Молодой Шивелуч. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.