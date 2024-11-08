Семьям военнослужащих передали ордена Мужества в администрации Иркутска

Церемония передачи награды прошла в администрации города в 7 ноября. Военнослужащие защищали Родину в рамках специальной военной операции. Вице-мэр отметил, что бойцы показали настоящее мужество, смелость и благородство своим примером. Также родным героев пообещали сделать все возможное для увековечивания их имен.