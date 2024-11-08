Семьям военнослужащих передали ордена Мужества в администрации Иркутска

В Иркутске ордена Мужества передали семьям погибших военнослужащих. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на пресс-службу администрации областного центра, их посмертно удостоены сибиряки Алексей Аглеев и Роман Сиников.
— Мы гордимся каждым из наших героев. Низкий поклон родителям, которые воспитали их честными, храбрыми, достойными людьми, — сказал вице-мэр Иркутска Сергей Кладов.
Церемония передачи награды прошла в администрации города в 7 ноября. Военнослужащие защищали Родину в рамках специальной военной операции. Вице-мэр отметил, что бойцы показали настоящее мужество, смелость и благородство своим примером. Также родным героев пообещали сделать все возможное для увековечивания их имен.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске родителям военнослужащего спустя 10 лет после гибели сына вручили медаль «За отвагу». Сибиряк был в числе первых добровольцев в ДНР.