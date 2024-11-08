Актриса Катерина Шпица рассказала, как друзья дразнят её из-за фамилии.
Пост появился в паблике знаменитости в соцсети.
«Много лет один мой друг называет меня карманной или шпициальной девочкой, — написала актриса. — А ещё в кругу друзей меня любя дразнят шпициалисткой, зная мой перфекционизм, граничащий с претензией на всезнайство».
Особый восторг Катерина Шпица выразила в связи с тем, что в сценарии рекламного ролика, в котором она снималась, было слово «шпициально».
«Это волнующе, когда из твоей фамилии для ролика делает шутку человек из не близкого круга. Обожаю совпадения, от которых на душе тепло», -поделилась актриса.
Ранее perm.aif.ru писал, что Шпица опубликовала в Сети фото в откровенном белом платье. Поклонники актрисы увидели снимки в день её рождения. Шпица написала, что фото сделаны уже давно, но опубликовать их хотелось в особенный для неё день.