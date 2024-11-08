Катерина Шпица рассказала, как друзья дразнят её из-за фамилии

Ранее perm.aif.ru писал, что Шпица опубликовала в Сети фото в откровенном белом платье. Поклонники актрисы увидели снимки в день её рождения. Шпица написала, что фото сделаны уже давно, но опубликовать их хотелось в особенный для неё день.