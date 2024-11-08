Военные РФ уничтожили польскую гаубицу Krab, замаскированную в лесополосе

«Получив координаты с беспилотника огневых позиций, с которых вёлся огонь по нашим подразделениям, расчёты привели самоходные гаубицы “Мста-С” в боевое положение, выполнили ориентирование, наводку орудий на цели и беглым огнём уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab, буксируемые пушки, танки и живую силу ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.