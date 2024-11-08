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Военные РФ уничтожили польскую гаубицу Krab, замаскированную в лесополосе

Удар нанесли расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад».

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши, а также танки и укрытия с личным составом Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

Объекты противника были спрятаны в лесополосе, их обнаружили разведчики.

Удар нанесли расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад».

«Получив координаты с беспилотника огневых позиций, с которых вёлся огонь по нашим подразделениям, расчёты привели самоходные гаубицы “Мста-С” в боевое положение, выполнили ориентирование, наводку орудий на цели и беглым огнём уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab, буксируемые пушки, танки и живую силу ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

В МО подчеркнули, что кадры, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении боевой техники противника.

Ранее сообщалось, что экипажи вертолётов Ка-52 («Аллигатор») и Ми-28 («Ночной охотник») нанесли удар по укрепрайону Вооружённых сил Украины.