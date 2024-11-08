Военные РФ уничтожили польскую гаубицу Krab, замаскированную в лесополосе

Российские военные ликвидировали самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши, а также танки и укрытия с личным составом Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
Объекты противника были спрятаны в лесополосе, их обнаружили разведчики.
Удар нанесли расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад».
«Получив координаты с беспилотника огневых позиций, с которых вёлся огонь по нашим подразделениям, расчёты привели самоходные гаубицы “Мста-С” в боевое положение, выполнили ориентирование, наводку орудий на цели и беглым огнём уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab, буксируемые пушки, танки и живую силу ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
В МО подчеркнули, что кадры, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении боевой техники противника.
Ранее сообщалось, что экипажи вертолётов Ка-52 («Аллигатор») и Ми-28 («Ночной охотник») нанесли удар по укрепрайону Вооружённых сил Украины.