Из Владивостока открывается прямой авиарейс в китайский Сиань

«Аэропорт Владивосток активно развивает китайское направление полетов. В зимнем сезоне российские и китайские авиакомпании планируют выполнять до 17 рейсов в неделю в Пекин и до 10 — в Харбин. На текущий момент в Шанхай выполняют полеты российские авиакомпании с частотой до 6 рейсов в неделю. Мы рассчитываем, что наши усилия помогут привлечь на шанхайское направление также китайскую авиакомпанию», — сообщил начальник отдела авиационного маркетинга АО «МАВ» Дмитрий Хазин.