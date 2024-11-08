Из Владивостока открывается прямой авиарейс в китайский Сиань

Аэропорт Владивостока расширяет полётную программу с городами Поднебесной. Китайская авиакомпания Hainan Airlines с 3 декабря начнет выполнять регулярные рейсы из Сианя (столица провинции Шэньси) во Владивосток. Кроме того, рассматривается запуск одной из китайских авиакомпаний прямых рейсов из Шанхая во Владивосток, сообщает ИА PrimaMedia.
По информации пресс-службы АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ), полёты в Сиань будут осуществляться четыре раза в неделю на воздушных судах Boeing-737. Ориентировочное время в пути составит 4 часа 25 минут.
В настоящее время Hainan Airlines выполняет регулярные рейсы во Владивосток из Пекина и Даляня.
Hainan Airlines основана в январе 1993 года в китайской провинции Хайнань, в настоящее время является одной из крупнейших авиалиний континентального Китая.
Из Владивостока будут запущены морские круизы с заходами в Китай и Вьетнам.
Еще один лайнер будет ходить из Владивостока на Камчатку, Сахалин и Курилы.
«Аэропорт Владивосток активно развивает китайское направление полетов. В зимнем сезоне российские и китайские авиакомпании планируют выполнять до 17 рейсов в неделю в Пекин и до 10 — в Харбин. На текущий момент в Шанхай выполняют полеты российские авиакомпании с частотой до 6 рейсов в неделю. Мы рассчитываем, что наши усилия помогут привлечь на шанхайское направление также китайскую авиакомпанию», — сообщил начальник отдела авиационного маркетинга АО «МАВ» Дмитрий Хазин.