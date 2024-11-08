«Рубят топорами»: Омичи спасают реликтовый лес от вырубки в районе поселка Дачный

«На самое большое дерево мы поднимались при помощи альпинистского снаряжения, не повреждая его. Это самое большое дерево из тех, что я видел, — рассказывает Михаил. — Возможно, в Омской области есть и другие подобные деревья, которые находятся далеко в тайге и которые видели лишь единицы. А на это дерево приходят посмотреть многие, в том числе дети».