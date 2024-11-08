Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Рубят топорами»: Омичи спасают реликтовый лес от вырубки в районе поселка Дачный

В Омске обнаружен еще один участок, который пытаются освободить от зеленых насаждений. Пост с просьбой о помощи опубликован в соцсетях.
Источник: Комсомольская правда

Омичи вновь пытаются остановить незаконную рубку реликтовых деревьев под Омском. Роще в поселке Дачный как минимум пол века. Реликтовые деревья кто-то уже пытался рубить топором, сообщают очевидцы.

Фото: Михаил Баньковский.

«На деревьях были обнаружены следы от топора, — сообщает Михаил Баньковский, автор поста. — По годовым кольцам можно определить, что возраст деревьев составляет около 160 лет. Эти сосны — ровесники отмены крепостного права, а окружающие их деревья гораздо моложе. Думаю, они заслуживают статуса памятника природы местного значения».

Михаил опубликовал несколько фотографий, которые доказывают, что ивы жизнеспособны и выдерживают вес человека. Они не такие ветхие, как старейшая ива у «Водоканала», которая рассыпалась из-за ветхости.

Фото: Михаил Баньковский.

«На самое большое дерево мы поднимались при помощи альпинистского снаряжения, не повреждая его. Это самое большое дерево из тех, что я видел, — рассказывает Михаил. — Возможно, в Омской области есть и другие подобные деревья, которые находятся далеко в тайге и которые видели лишь единицы. А на это дерево приходят посмотреть многие, в том числе дети».

Отметим, что Михаил обратился в Министерство природных ресурсов и экологии Омской области, где ему якобы пояснили, что вырубка законна. И сосны не имеют исторической ценности и не подпадают под природоохранный закон.