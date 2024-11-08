Первую в России природную колонию редких летучих мышей нашли в Приморье

Алашаньский нетопырь (Hypsugo alashanicus) — южный вид. В России встречается только в Приморье. В норме осенью нетопыри улетают на зимовку за пределы России, но в последние годы в связи с изменением климата его встречают здесь и зимой. Взрослые особи при опасности замирают, если взять животное в руки — оно застывает в разных позах, часто с растопыренными крыльями. У других видов Приморского края подобного отмечено не было.