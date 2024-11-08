Первую в России природную колонию редких летучих мышей нашли в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя — РИА Новости. Ученые обнаружили в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье первую в России природную колонию редких летучих мышей, сообщает дирекция заповедников «Земля леопарда».
«Ученые обнаружили прибрежный грот со скоплением краснокнижных алашаньских нетопырей в Дальневосточном морском заповеднике. В естественной среде на территории России выводковая колония этого вида рукокрылых найдена впервые — ранее подобные находки фиксировали только в человеческих постройках», — говорится в сообщении Telegram-канала.
До сих пор колонии находили на чердаках, под крышами зданий. Нахождение выводковой колонии в гроте — явление уникальное, отмечают в дирекции. Открытие сделали специалисты лаборатории эволюционной зоологии и генетики ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН в гроте на мысе Островок Фальшивый. Ученые отловили паутинными сетями несколько десятков особей летучих мышей, после сбора биоматериалов их отпустили.
«Выводковые колонии — одно из самых уязвимых мест для рукокрылых: самки с новорожденными детенышами совершенно беспомощны и беззащитны, пока малыши не встанут на крыло и не начнут самостоятельную жизнь. Обычно это происходит к первому месяцу жизни. В неблагоприятных условиях оказываются летучие мыши, которые устраивают колонии в домах людей: не все готовы терпеть крылатых соседей. Труднодоступность и удачное расположение колонии в заповеднике делает ее крайне важной для сохранения редкого вида», — приводятся слова научного сотрудника ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Ульяны Горобейко.
Алашаньский нетопырь (Hypsugo alashanicus) — южный вид. В России встречается только в Приморье. В норме осенью нетопыри улетают на зимовку за пределы России, но в последние годы в связи с изменением климата его встречают здесь и зимой. Взрослые особи при опасности замирают, если взять животное в руки — оно застывает в разных позах, часто с растопыренными крыльями. У других видов Приморского края подобного отмечено не было.
Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников «Земля леопарда».