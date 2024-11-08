Любовь, уважение и поддержка: золотые правила крепкой семьи

Игорь и Кристина — военнослужащие, живут они в военном городке села Воздвиженка Приморского края. И есть у них своя «фишка» — семья их творческая. Они ставят спектакли и все в них играют, они ценят семейные праздники, если их зовут в гости, то никогда по отдельности — только семьёй, иначе для них никак. Мама с отцом на Новый год наряжаются Дедом Морозом и Снегурочкой, готовят подарки и не только для своих детей и устраивают праздники.
В Приморье они приехали в 2018 году. До этого их последним местом службы был архипелаг Новая Земля в Северном Ледовитом океане, там, где живут белые медведи.
С мамой большого семейства, Кристиной, мы разговаривали долго о разном, и у меня появилась устойчивая мысль, что у них с супругом есть, в том числе, своя личная миссия — сопереживать и поддерживать других. И важно то, что они могут выстраивать жизнь своей семьи так, что душевных ресурсов хватает на всё, и в этом есть свои правила и устои.
Спецпроект ИА DEITA.RU «7-Я: многодетное счастье Приморья».
Многодетная семья — это как маленькое государство.
— Мы с супругом даже не обсуждали, сколько у нас будет детей, ни разу не стояло такого вопроса. Как говорится, сколько Бог даст. Для нас жизнь большой многодетной семьи — это как маленькое государство, в котором каждый занят своим делом, но все помогают друг другу. А чтобы в государстве было всё хорошо, управлять им нужно грамотно, правильно. И у нас такая жизненная позиция: папа у нас глава, это однозначно, но мама — голова, потому что мама придумывает нам досуг, мероприятия все. А папа ко всему очень грамотно подходит.
В большой семье должно быть так, иначе будет хаос.
У Кристины очень спокойный и мягкий голос. Она рассказывает о детях, об их характерах и семейных правилах жизни. Смеётся, что старший сын Алексей говорит, что когда у него появятся дети, то воспитывать их будут они, потому что его в воспитательном процессе родителей всё устраивает.
— Алексей нас всегда поддерживает, — делится Кристина. — Он говорит: «Родители, вы молодцы, у вас столько энергии. Мам, у тебя столько детей, а ты вообще не нервная. Ты что-то пьёшь успокоительное? Я смотрю на мамочек, которые гуляют с одним, с двумя детьми, они вечно психуют, орут».
Кристина улыбается, нет, не пьёт она успокоительные, ни к чему ей это, хотя трое мальчишек совсем ещё маленькие.
— Наверное, это воспитание в большой семье, — говорит она. — У нас в семье априори уважение друг к другу с самого детства. И у нас есть правила — у каждого есть своё место. Не потому что мы военные и должен быть строгий порядок. А потому что в большой семье так должно быть, иначе будет хаос. Если наши маленькие мальчишки делят территорию или игрушки, мы просим их извиниться друг перед другом. Такие навыки надо прививать с детства.
У нас у каждого есть своя ложка, свой бокал. Никто из папкиного большого бокала не выпьет без его разрешения. Наш Данька, самый младший, говорит: «Я батин сын!» Он очень любит отца, копирует его во всём. И для мальчишек, что батя разрешил со своего бокала попить, это как награда.
И вот вчера подходит ко мне Даня и говорит: «Никита меня толкнул, потому что я сел на его место». Я никогда в такой ситуации не буду жалеть ребёнка и говорить: «Ох, какой плохой Никита». Я зову Никиту и говорю: «Так нельзя делать. Даже если он сел на твоё место, нужно попросить его встать. А сейчас извинись».
Когда дети болеют, мы не хандрим.
— Вот чем дети занимаются, когда болеют и на больничном сидят дома? А болеют обычно же все вместе. Играют, бесятся, смотрят мультики в телефонах…
— У нас всё не так, — говорит Кристина. — У нас телефоны ограничены. В семье правило и для взрослых, и для маленьких детей — в телефоне сидеть не больше двух часов в день. Это стабильно. Что мы делаем? Мы разыгрываем миниатюры. Недавно с малышами ставили «Мартышка и очки». Я приготовила костюмы, Роман, старший из младших, исполнил роль мартышки, я рассказала детям, кто такой Крылов, что видит обезьяна. Детям это очень нравится. Когда они были помладше, я закупала игрушки на руку и ставила для них сценки. А сейчас они повзрослели, и мне хочется, чтобы они сами участвовали. У нас вся семья играет в постановках. Да, наша сцена — это гостиная и кухня, но у нас здесь есть счастье и веселье.
Вообще, в семье Осиповых болезнь — не причина бездельничать и не получать удовольствия от творчества.
— Мы никогда на больничном не хандрим. Каждый день рисуем, лепим, поём. Никогда из жизни не выпадаем. Если у ребёнка высокая температура и он влёжку, понятно, не до этого, но если у ребёнка нет высокой температуры, просто так бездельничать он не будет, честно говорю, такая я мать, — смеётся Кристина. — Как себя чувствуешь? Нормально? Тогда ребёнок лепит. У нас куча пластилина, и у нас все лепят. Обычно лепкой с малышами занимается Артём, а Надя с ними рисует.
Если в человеке есть любовь к творчеству и совместности, то толк будет.
— Мы постоянно ходим в театр на детские постановки. И ходили с очень маленькими детьми, и если даже ребёнок ещё что-то не понял, я знаю, что в его памяти это откладывается. Мы стараемся, чтобы они реально развивались не в телефонах, не в онлайне. И, возможно, кто-то и скажет: «Может, тебе делать нечего? Значит, ты не так уж и устаёшь». Я это много слышу. Например, выставлю статус про нашу мини-сценку, которую мы ставили, и мне люди пишут: «Тебе реально занять нечем? Тебе что, не тяжело, я тут с двумя “вешаюсь”, а у тебя их пятеро».
Да, люди порой не знают, где брать энергию для жизни. И то, что чья-то мама написала, что «вешается с двумя детьми», это же, по сути, крик об этом. У Кристины и её семьи, похоже, вопрос такой не стоит — творчество, взаимоуважение, любовь и совместные занятия с родными людьми не отбирают жизненную энергию, а прибавляют.
— Не тяжело, — уверенно говорит Кристина. — Я хочу, чтобы они выросли хорошими людьми, чтобы у них душа была чистая, творческая. Потому что если в человеке есть любовь к творчеству, к совместности, то толк будет. А не сплошные гаджеты и бешеные игры. Может, я, конечно, по старинке воспитываю, но для нас это правильно.
Мы никогда не празднуем Новый год где-то, только дома.
У них много друзей. Такие они люди. Кристина, уже здесь, в Приморье, стала крестной мамой для многих. Люди об этом просили: и те, с кем они и не так уж близко и давно общались. Она даже ходила к батюшке, спрашивала, как так, у неё же самой много детей, но батюшка сказал: «Кристина Алексеевна, отказываться нельзя».
— Я такой человек, что для меня чужих детей нет абсолютно. И всех своих крёстных я очень люблю. Но у нас в семье есть строгие правила, свои приоритеты. Это Новый год! Вначале друзья обижались, что мы отказываемся встречать Новый год в общей компании, но потом поняли, что Новый год — это для нас традиционный праздник, и мы его встречаем только своей семьёй.
Они готовиться к нему начинают уже в октябре. Всегда покупают новые игрушки. Кристина сама делает игрушки из ваты, пишет сценарий.
— На Новый год дети у нас отдыхают. Мы их просто наряжаем в костюмы, а мы с папой — Дед Мороз и Снегурочка. У нас всегда очень красиво украшена квартира, и люди, когда смотрят фотографии, думают, что это студия, но мы никогда не празднуем Новый год где-то, только дома. Это заведено у меня ещё с моей семьи. У нас никогда не было посторонних на этих праздник, только родные и близкие.
Сама Кристина из многодетной семьи, их у родителей трое.
Это вообще не мешает друг другу.
— Кристина, вы ставите домашние спектакли. Все дети всегда участвовали?
— Нет. Алексей у нас спортсмен, он ходил на каратэ, у него медали, он у нас прямо спортивный парень. Наверное, поэтому он даже и не рассматривал другую профессию, сразу сказал, что будет военным. Это его стезя. А остальные — да.
Надя и Артём три года занимались в театральной студии у нас в военном городке в Доме офицеров, и ещё я с ними дома занималась. Им очень нравилось, у них всё получалось. А потом у нас началось строительство школы, занятия сдвинулись, плюс руководительница уволилась и кружок распался. Они долго переживали, особенно Артём. Отец наш всё время говорил, что ему надо идти в спортивную секцию, но Артём сам сказал: «Мам, ну не хочу я кулаками махать». Они разное пробовали, и Рома ходил в спортивную секцию. Тоже как-то не зашло.
При этом Кристина, рассказывая о детях, упоминает, что пацаны её подтягиваются, отжимаются по 40−50 раз. Ого, думаю! С физикой-то у парней всё отлично.
— Артём 50 раз уже жмёт легко, Роман — 30, а Даня, самый маленький, ему 4 года, — 10. У нас папа помешан на спорте. Он вообще без вредных привычек. Не пьёт, не курит, сдаёт на высший уровень физическую подготовку.
Отец встаёт в шесть утра. Все дети поднимаются с ним и час занимаются. В их доме есть спортивный уголок со всеми приспособлениями, где можно ноги качать, турник и прочее специальное — скакалки, резинки.
— Сейчас папа в командировке, — рассказывает Кристина, — и всё делает Артём. Он поднимает малых и занимается с ними вместе как старший брат.
— А Надя как?
— Надя у нас учится в юридическом классе МЧС. Несмотря на то, что она маленькая, хрупкая, светленькая, она как Дюймовочка прямо, все думают, что вот девочка-девочка. Она со стержнем, любому мальчишке нос утрет. Она очень спортивная и легко сдаёт все нормы ГТО.
— То есть, у вас в семье гармония: все занимаются и спортом для жизни, и творчеством.
— Да. Это друг другу вообще не мешает.
— Видно, что у вас есть система, структура и порядок.
— Так точно, — по-военному отвечает Кристина. — Без этого никак в многодетной семье. Без порядка и поставленного графика не выжить.
Это наши самые главные жизненные принципы.
— У нас в семье такая мудрость житейская, — делится Кристина: чтобы в семье была любовь и гармония, нужна твёрдая жизненная позиция и самое главное — уважение и поддержка друг друга. Как говорится, терпение и труд всё перетрут. Уважение и поддержка — это наши самые главные жизненные принципы. Это прямо с пелёнок: дети должны уважать родителей, уважать друг друга. И мнение каждого ребёнка для нас ценно. Мы с мужем не можем принять какое-то решение, к чему-то прийти, не выслушав детей. Они — личности, и для нас их мнение важно. Сказать: «Я мать, я отец, а вы дети — слушайте меня и всё. Это неправильно. У нас нет такого».
У нас такого нет, чтобы я что-то заставляла их делать
— Конечно, быть мамой многодетной семьи — это трудно, — делится Кристина (кто б сомневался). Вот даже сварить тот же борщ. Я всегда спрашиваю: «Дети, что будем готовить на завтра?» У нас заказ. Борщ, например. Я ставлю мясо, в этот момент уже Надя почистила картошку, Артём лук, морковку, я уже это всё режу, Надя несёт сковородку, Артём делает зажарку. У нас каждый чем-то занят. Даже мелкие уже подходят, Никита и Даня, и говорят: «Мамуль, чем помочь?» Ну, я им: «Вот эти шкурки уберите в мусорку». А Рома уже, например, морковку вовсю трёт. Знаете, у нас такого даже нет, чтобы я что-то заставляла их делать.
Надя и Артём манты уже лепят на моём уровне, — в голосе Кристины сквозит гордость. Она, кстати, росла в Казахстане, поэтому многие блюда, что местным экзотика, для их семьи обычная еда. — И младшие тоже с нами лепят. Как могут. И мы всегда их хвалим. Детей вообще надо хвалить, чтобы они знали, что у них получается.
У нас принцип такой — отдыхаем всегда вместе
— Мама есть мама, она и поцелует, и обнимет, она и еды наготовит, — продолжает Кристина. — А батя есть батя. Батя — это рыбалка, батя — это охота, батя — это мальчуковая стезя. Он с ними этим занимается.
Если в выходные хорошая погода, мы едем куда-нибудь: либо рыбалка, либо море, либо Штыковские пруды. У нас дети прекрасно живут в палатках. Ещё совсем малышами с бутылкой со смесью они так жили.
В отпуск на запад летаем всегда только вместе. И ещё — нас знают как семью принципиальную. У нас даже нет отдельных компаний, чтобы папа отдохнул от мамы, а мама от папы. Я с «девочками» никуда не хожу, и муж у меня не ходит с «мальчиками» ни в гараж, никуда. Если какое-то мероприятие, то нас всегда зовут как семью Осиповых. У нас принцип такой — отдыхаем мы всегда вместе.
В такие моменты понимаешь, что семья — это самое ценное.
— Кристина, что дают традиции, которые есть в вашей семье: вместе играть спектакли, вместе рисовать, лепить манты, печь торты. Не просто мама приготовила или купила, а я съел. А делать вместе. Что это даёт?
— Как минимум это укрепляет семью, потому что время, проведённое вместе за одним делом, даёт многое. Когда мы лепим манты, мы же, естественно, не лепим их молча. Мы начинаем общаться на разные темы. И порой старшие дети выходят из своего внутреннего «мирка» и начинают делиться чем-то сокровенным. Это очень ценно. И так же время, проведенное за столом, потому что мы никогда не кушаем по отдельности. Например, если папа у нас задерживается с работы, мы всегда его ждём. Конечно, если он уходит на сутки, естественно, уже без него. А так у нас принцип — мы не кушаем по отдельности, когда дети поели, а потом мама с папой. Это тоже идёт с нашего детства.
Когда мы делаем что-то вместе: готовим, что-то создаём — в этом и есть ценность семьи. Такие моменты дают понимание, что семья — это самое ценное, самое главное, что есть у человека. Если не будет этих совместных сборов, общих дел, общих правил, то, наверное, это уже и семьёй назвать нельзя.
Наша организация — семья Осиповых
И ещё выскажу мысль, то, что увидела в этой семейной истории. Кристина Алексеевна и Игорь Леонидович Осиповы берут на себя больше. Есть у них своя личная миссия, по-иному и не скажешь, хотя сами они, наверное, такими категориями и не мыслят. Просто так велит их душа, так для них — правильно.
— Когда началось СВО, мы решили так делать, — рассказывает Кристина. — Нам, военнослужащим, в конце года дают премию, называется 10:10. Мы получаем эту премию, кидаем в наш общий котёл и едем с ним на базу игрушек, покупаем подарки и едем по семьям, тем, у которых погибли папы. Семей 15−20 у нас выходит. Созваниваемся и просим нас принять. Мы поздравляем детей, играем для них постановку, дарим подарки, проводим игры. И когда потом нас благодарят и спрашивают, из какой мы организации, говорим, что наша организация — семья Осиповых. И люди в шоке, и потом пишут слова благодарности и поздравляют нас с праздниками.
А ещё они бывают в центре психологической помощи, там, где детям, оставшимся без попечения родителей, сиротам, помогают найти семью, а взрослым найти своих детей. Они здесь частые гости и говорят с теми, кто готов стать родителем, о воспитании, о трудностях и решениях.
А ещё… поздравляют тех, кто отдаёт силы чужим детям.
— Мы ездим поздравлять взрослых. И в психологический центр, и в детский дом. Ведь детей поздравляют, тех, кто остался без попечения родителей, а этих вот женщин, которые здесь работают, которые сутками живут с чужими детьми, их никто не поздравляет. И мы покупаем подарки, одеваемся Дедом Морозом и Снегурочкой и приезжаем, — делится Кристина. — Они нас не ждут, а мы дарим им подарки, и эти женщины рассказывают Деду Морозу стихи, и мы водим с ними хороводы. И знаете, так приятно, они растроганно плачут. Они работают нянечками и воспитателями. И ведь всю жизнь отдают чужим детям, и у них ни пять, ни шесть, как у нас, у них там их человек двести.
Кристина говорит об этом просто. Они видят тех, кому тяжело, и своими ресурсами душевными и материальными делают, что могут. И если говорить о материальной части… ведь у них пять несовершеннолетних детей, и оба родителя просто военнослужащие и спонсоры они себе сами. Но так велит душа.
Да, не всех можно привести в чувство, но пробовать надо.
Но и это не всё. У Кристины и Игоря Осиповых есть мечта — купить или построить большой дом и сделать его домом семейного типа, и помогать не только детям, оказавшимся в сложной ситуации, но и самим родителям.
— Представляете, ну вот запили родители, мы готовы ребёнка забрать к себе, чтобы он у нас пожил, и пусть мама приходит, с ним общается. И мы готовы помочь этой маме, наставлять её, чтобы не пила и для ребёнка делала так, как надо. Честно, мы с мужем мечтаем на пенсии этим заняться. Мы как-то озвучили это в опеке, нам говорят, у нас такого нет. И мы говорим — значит, должно быть. Потому что, если только детей забирать… Ну, вот может же так случиться, к примеру, девчонка молодая выпустилась из интерната, мужчина попался не тот, ну вот её же ещё можно в чувство привести, чтобы матерью хорошей стала. Да, не всех можно привести в чувство, но пробовать надо.
Эпилог
Вот такая история. Но на самом деле она больше, сложнее и я бы сказала — круче! Честно, про эту семью можно книгу писать. И жизненных сложностей у Кристины Алексеевны и Игоря Леонидовича Осиповых немало. Но у этой семьи есть силы. Откуда черпают? Похоже, источник их сил — их семья и их семейные ценности.