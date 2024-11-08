Любовь, уважение и поддержка: золотые правила крепкой семьи

— Представляете, ну вот запили родители, мы готовы ребёнка забрать к себе, чтобы он у нас пожил, и пусть мама приходит, с ним общается. И мы готовы помочь этой маме, наставлять её, чтобы не пила и для ребёнка делала так, как надо. Честно, мы с мужем мечтаем на пенсии этим заняться. Мы как-то озвучили это в опеке, нам говорят, у нас такого нет. И мы говорим — значит, должно быть. Потому что, если только детей забирать… Ну, вот может же так случиться, к примеру, девчонка молодая выпустилась из интерната, мужчина попался не тот, ну вот её же ещё можно в чувство привести, чтобы матерью хорошей стала. Да, не всех можно привести в чувство, но пробовать надо.