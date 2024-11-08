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Прокуратура обязала больницу под Новосибирском купить медоборудование

Отмечается, что 4 отделения не были оснащены всем необходимым.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Прокуратура Болотнинского района Новосибирской области выявила нарушения в работе «Болотнинской ЦРБ» — в четырёх отделениях не хватало нужного медицинского оборудования. Правоохранители обратились в суд.

По данным пресс-службы ведомства, проблемы обнаружили в кабинетах кардиологического, офтальмологического, терапевтического и хирургического отделений. Они не соответствовали стандартам оснащения учреждений здравоохранения.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать руководство ЦРБ устранить нарушения. Суд с этим согласился. Отмечается, что в настоящий момент медоборудование приобретено.

Прокуратура