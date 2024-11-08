Культовые объекты Омска стали трехмерными на «Яндекс Картах»

Теперь вы можете рассмотреть их в деталях и насладиться красотой архитектуры. Например, на карте можно увидеть «Крылатого гения» с лирой на фронтоне драматического театра или книгу и зонт у скульптуры Любочки. А в ночной теме у объектов включается подсветка, как в реальном городе.