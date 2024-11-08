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Культовые объекты Омска стали трехмерными на «Яндекс Картах»

Самые знаковые места Омска стали более заметными, приобретя трехмерный вид.

Источник: Комсомольская правда

На «Яндекс Картах» появились трёхмерные модели девяти достопримечательностей Омска: библиотеки имени Пушкина, Успенского собора, Тарских ворот и других.

Фото: «Яндекс Карты».

Теперь вы можете рассмотреть их в деталях и насладиться красотой архитектуры. Например, на карте можно увидеть «Крылатого гения» с лирой на фронтоне драматического театра или книгу и зонт у скульптуры Любочки. А в ночной теме у объектов включается подсветка, как в реальном городе.

Чтобы изучить трёхмерную модель с разных ракурсов, нажмите кнопку 3D в веб-версии Карт или проведите двумя пальцами вверх по экрану в приложении.