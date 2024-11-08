Иркутянка во второй раз примет участие в шоу «Ну-ка, все вместе»

Иркутянка Дарья Морозова во второй раз примет участие в популярном музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе» на федеральном канале. Участникам нужно исполнить выбранную ими песню так, чтобы поднять с мест сотню членов жюри, среди которых есть исполнители, педагоги по вокалу и медийные личности. Выпуск с участием иркутянки выйдет в эфир 8 ноября в 21:30.