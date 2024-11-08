Иркутянка во второй раз примет участие в шоу «Ну-ка, все вместе»

Иркутянка Дарья Морозова во второй раз примет участие в популярном музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе» на федеральном канале. Участникам нужно исполнить выбранную ими песню так, чтобы поднять с мест сотню членов жюри, среди которых есть исполнители, педагоги по вокалу и медийные личности. Выпуск с участием иркутянки выйдет в эфир 8 ноября в 21:30.
Напомним, Дарья Морозова принимала участие в пятом сезоне вокального шоу. На отборочном этапе певица запомнилась выбором необычного репертуара: она соединила воедино современную песню Тоси Чайкиной «В сердце бахнули стрелы» с народной композицией «Стороною дождь».
В финале шоу иркутянка исполнила песню Юрия Титова «Понарошку», которую он в свое время пел на «Фабрике звезд». Она получила 67 голосов жюри из 100 возможных. Несмотря на то, что Дарья забыла часть слов, эксперты высоко оценили ее вокальные данные и подчеркнули, что она достойна более высокого места.