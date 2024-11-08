Об окончании действия ОСАГО будут напоминать через Госуслуги

Национальная страховая информационная система (НСИС) совместно с Минцифры РФ разрабатывает инструмент, призванный напоминать гражданам о завершении срока действия полисов ОСАГО через портал «Госуслуги». Об этом «Известиям» сообщил гендиректор НСИС Николай Галушин.
Предполагается, что такая функция будет доступна в 2025 году. По словам Галушина, страховщики не всегда уведомляют клиентов об истечении полиса, особенно если у клиента было несколько аварий. В таких ситуациях компания может решать не продлевать с клиентом контракт.
Гендиректор НСИС также подчеркнул, что кроме ДМС, россияне редко обращаются к страховым продуктам. Поскольку клиенты порой не запоминают даты окончания своих полисов, своевременное напоминание будет для них удобным, добавил Галушин.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволит обладателям ОСАГО оформлять электронное извещение о ДТП через портал «Госуслуги». Это нововведение позволит увеличить число электронных извещений о ДТП без вызова сотрудников полиции.