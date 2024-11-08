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Омичи поразились красочной подсветке Ленинградского моста

В группе «100 необычных мест Омска» омичи опубликовали фото с яркой подсветкой недавно отремонтированного Ленинградского моста.

Источник: Комсомольская правда

Омичи опубликовали эффектные фото с подсветкой недавно прошедшего капитальную реконструкцию Ленинградского моста. Как рассказали омичи, все бы мосты в Омске так красиво выглядели.

«Все бы мосты в Омске также выглядели!», — восторженно отметили омичи.

Фото: «100 необычных мест Омска».

Напомним, на реконструкцию Ленинградского моста в Омске было направлено более 2 миллиардов рублей. Подобной реконструкции в Омске до этого времени не проводилось. Целых 16 месяцев шел ремонт и результат омичей действительно порадовал.