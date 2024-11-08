Омичи поразились красочной подсветке Ленинградского моста

Омичи опубликовали эффектные фото с подсветкой недавно прошедшего капитальную реконструкцию Ленинградского моста. Как рассказали омичи, все бы мосты в Омске так красиво выглядели.
«Все бы мосты в Омске также выглядели!», — восторженно отметили омичи.
Фото: «100 необычных мест Омска».
Напомним, на реконструкцию Ленинградского моста в Омске было направлено более 2 миллиардов рублей. Подобной реконструкции в Омске до этого времени не проводилось. Целых 16 месяцев шел ремонт и результат омичей действительно порадовал.