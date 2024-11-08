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Двум районам Омской области выделены 180 млн. рублей на модернизацию котельных

Распоряжение о выделение дополнительного финансирования подписано Губернатором Омской области Виталием Хоценко.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня стало известно, что благодаря поддержке региона в двух районах Омской области Кормиловском и Шербакульском проведут модернизацию теплоисточников. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Виталием Хоценко. Средства в размере 180 миллионов рублей должны быть израсходованы в течение 2025 года.

Целевая поддержка предназначена на приобретение и установку теплотехнического оборудования в Кормиловском и Шербакульском районах.

«Это решение будет способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры и созданию комфортных условий для жителей населенных пунктов», — отметили в региональном правительстве.