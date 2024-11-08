Двум районам Омской области выделены 180 млн. рублей на модернизацию котельных

Сегодня стало известно, что благодаря поддержке региона в двух районах Омской области Кормиловском и Шербакульском проведут модернизацию теплоисточников. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Виталием Хоценко. Средства в размере 180 миллионов рублей должны быть израсходованы в течение 2025 года.
Целевая поддержка предназначена на приобретение и установку теплотехнического оборудования в Кормиловском и Шербакульском районах.
«Это решение будет способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры и созданию комфортных условий для жителей населенных пунктов», — отметили в региональном правительстве.