Двум районам Омской области выделены 180 млн. рублей на модернизацию котельных

Сегодня стало известно, что благодаря поддержке региона в двух районах Омской области Кормиловском и Шербакульском проведут модернизацию теплоисточников. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Виталием Хоценко. Средства в размере 180 миллионов рублей должны быть израсходованы в течение 2025 года.