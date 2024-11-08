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В Новосибирске обсудили оптимальность применения бионорда

Комиссия Заксобрания Новосибирской области по экологии обсудила вопросы применения противогололедных реагентов на городских улицах и магистралях.

Источник: Агентство «Москва»

В ходе обсуждения принято решение регламенте его применения.

При поддержке областного Правительства в Новосибирске приобретена специальная техника, которая способна дозировать и своевременно распределять реагент. Обычные пескоразбрасыватели не могли обеспечить оптимальное количество вещества.

«Мы не можем влиять на выбор противогололедных материалов, но можем проконтролировать использование реагентов. Мнение наших экспертов — что если соблюдать технологию уборки реагентов, то они не вредны», — высказалась председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Новосибирской области Ирина Хапко.

Депутат Заксобрания Николай Мочалин не согласился ни с одним из докладчиков. Чиновник отметил, что своевременная уборка не поможет, ведь вещества попадают на автомобили и в воду: их токсичность — широко известный факт.

Денис Субботин считает, что мегаполис с таким потоком автомобилей не сможет обойтись без противогололедных веществ. В городе постоянно ведется контроль загрязнения окружающей среды.

Улицы Новосибирска зимой снова покроются реагентом «Бионорд», который вызывает многочисленные нарекания у горожан. Подробнее в материале МК в Новосибирске.