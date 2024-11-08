В Новосибирске обсудили оптимальность применения бионорда

В ходе обсуждения принято решение регламенте его применения.
При поддержке областного Правительства в Новосибирске приобретена специальная техника, которая способна дозировать и своевременно распределять реагент. Обычные пескоразбрасыватели не могли обеспечить оптимальное количество вещества.
«Мы не можем влиять на выбор противогололедных материалов, но можем проконтролировать использование реагентов. Мнение наших экспертов — что если соблюдать технологию уборки реагентов, то они не вредны», — высказалась председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Новосибирской области Ирина Хапко.
Денис Субботин считает, что мегаполис с таким потоком автомобилей не сможет обойтись без противогололедных веществ. В городе постоянно ведется контроль загрязнения окружающей среды.
Улицы Новосибирска зимой снова покроются реагентом «Бионорд», который вызывает многочисленные нарекания у горожан. Подробнее в материале МК в Новосибирске.