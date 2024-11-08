В Новосибирске обсудили оптимальность применения бионорда

При поддержке областного Правительства в Новосибирске приобретена специальная техника, которая способна дозировать и своевременно распределять реагент. Обычные пескоразбрасыватели не могли обеспечить оптимальное количество вещества.

«Мы не можем влиять на выбор противогололедных материалов, но можем проконтролировать использование реагентов. Мнение наших экспертов — что если соблюдать технологию уборки реагентов, то они не вредны», — высказалась председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Новосибирской области Ирина Хапко.

Депутат Заксобрания Николай Мочалин не согласился ни с одним из докладчиков. Чиновник отметил, что своевременная уборка не поможет, ведь вещества попадают на автомобили и в воду: их токсичность — широко известный факт.