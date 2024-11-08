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Пленный Мусиец: в спецназ ГУР вербуют, обещая украинцам «пышные похороны»

Тела солдат ВСУ оставляют на поле боя.

Источник: Аргументы и факты

Украинская разведка вербует бывших заключённых, обещая «пышные» похороны, заявил попавший в плен боец 58-й бригады Вооружённых сил Украины Максим Мусиец.

Он уточнил, что речь идёт о вербовке в спецназ ГУР.

«После нас там в ГУР МО ещё забирали, тоже человек 15… Там мотивация была то, что похороны у них хорошие. Ну то, что если убьют, то хоронить будут типа с почестями. А у нас, например? Двухсотых даже не забирали», — сказал пленный в беседе с РИА Новости.

Мусиец добавил, что двое его знакомых, с которыми он работал «в месте» для заключённых, согласились на предложение ГУР.

По словам пленного, украинцы обучаются в «элитных войсках» восемь месяцев. Кроме того, он рассказал, что вёлся отбор в спецназ военной разведки, а также в снайперские подразделения.

Предпочтение отдавалось заключённым, отбывающим наказание по тяжким статьям.

Ранее пленный Максим Мусиец заявил, что командиры Вооружённых сил Украины открыто продают солдатам наркотические вещества.