Пленный Мусиец: в спецназ ГУР вербуют, обещая украинцам «пышные похороны»

Украинская разведка вербует бывших заключённых, обещая «пышные» похороны, заявил попавший в плен боец 58-й бригады Вооружённых сил Украины Максим Мусиец.
Он уточнил, что речь идёт о вербовке в спецназ ГУР.
«После нас там в ГУР МО ещё забирали, тоже человек 15… Там мотивация была то, что похороны у них хорошие. Ну то, что если убьют, то хоронить будут типа с почестями. А у нас, например? Двухсотых даже не забирали», — сказал пленный в беседе с РИА Новости.
Мусиец добавил, что двое его знакомых, с которыми он работал «в месте» для заключённых, согласились на предложение ГУР.
По словам пленного, украинцы обучаются в «элитных войсках» восемь месяцев. Кроме того, он рассказал, что вёлся отбор в спецназ военной разведки, а также в снайперские подразделения.
Предпочтение отдавалось заключённым, отбывающим наказание по тяжким статьям.
Ранее пленный Максим Мусиец заявил, что командиры Вооружённых сил Украины открыто продают солдатам наркотические вещества.