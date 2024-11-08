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В Москве ожидаются облачная погода и до 6 градусов тепла

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 73% 759 мм рт. ст. +18°
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и температура до плюс 6 градусов прогнозируются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 4−6 градусов тепла. В ночь на субботу температура может опуститься до плюс 1 градуса.

Ветер северо-западный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 2 — плюс 7 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 1 градус.