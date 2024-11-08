Омич оплатил долг в 16 тысяч рублей за другого человека

Сотрудники ГИБДД разместили специальный проверочный пост на Тюкалинской развилке у Ленинградского моста. Ловили омичей, которые уклоняются от уплаты долгов.
Одному из водителей с долгом почти 600 тысяч рублей пришлось расстаться со своим автомобилем. Всего на мужчину заведены 7 исполнительных производств. Приставы составили акт описи и ареста автомобиля, который передан на реализацию.
Также долг числился на бывшем владельце автомобиля LADA Samara 2114, в отношении которого возбуждены исполнительные производства на 16 тысяч рублей. Новый владелец автомобиля не успел оформить его на себя, поэтому ему пришлось на месте оплатить долг за чужого человека.
Всего было остановлено более 100 автомобилей, пять из них были арестованы за долги и очень скоро будут проданы.