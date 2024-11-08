Омич оплатил долг в 16 тысяч рублей за другого человека

Также долг числился на бывшем владельце автомобиля LADA Samara 2114, в отношении которого возбуждены исполнительные производства на 16 тысяч рублей. Новый владелец автомобиля не успел оформить его на себя, поэтому ему пришлось на месте оплатить долг за чужого человека.