«Мистика или судьба?»: постоянно сталкиваясь с бывшим мужем, сибирячка не догадывалась об истинной причине встреч

Пошла в кафе, там бывший муж. Пошла в кино, и он там же! Зашла вечером в магазин, снова встретила его… С необычными совпадениями начала сталкиваться жительница Иркутска после развода с мужем. Казалось, женщина сталкивается с экс-супругом всякий раз, как выходит из дома. Куда бы она не направлялась, бывший все время оказывался неподалеку. Мистика или судьба? Оказалось, ни то и не другое…