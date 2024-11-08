«Мистика или судьба?»: постоянно сталкиваясь с бывшим мужем, сибирячка не догадывалась об истинной причине встреч

Пошла в кафе, там бывший муж. Пошла в кино, и он там же! Зашла вечером в магазин, снова встретила его… С необычными совпадениями начала сталкиваться жительница Иркутска после развода с мужем. Казалось, женщина сталкивается с экс-супругом всякий раз, как выходит из дома. Куда бы она не направлялась, бывший все время оказывался неподалеку. Мистика или судьба? Оказалось, ни то и не другое…
Пара рассталась больше года назад, но мужчина так и не смог смириться с новым статусом супруги и устроил за ней слежку. Сначала полагался только на свои силы — незаметно сопровождал от дома и разыгрывал сценки якобы случайных встреч. Позже решил приспособить к делу и специальную технику. Заказал на маркетплейсе GPS-трекер и, улучив момент, установил его на машине бывшей жены.
Иркутянку насторожила частота подобных совпадений, но о нахождении GPS-трекера в своей машине она подумать, конечно, не могла.
Все выяснилось, когда сибирячка решила заехать на станцию технического обслуживания автомобиля. Сотрудники автосервиса, обнаружив в машине подозрительный девайс, сообщили владелице, а та в свою очередь — полиции.
По сообщениям ГУ МВД России по Иркутской области, в регионе участились случаи тайной слежки за людьми. Совсем недавно КП-Иркутск освещала резонансное дело. Мужчина следил за бывшей женой с помощью маленькой видеокамеры, установленной в квартире.
— Люди не осознают, что совершают преступление, отслеживая передвижения кого бы то ни было. Это касается, в том числе, случаев фиксации местоположения через устройство сигнализации в автомобиле. Любая скрытая слежка — это преступление против конституционных прав и свобод человека и гражданина, — добавили в ведомстве.
В настоящий момент дело, возбужденное в отношении сталкера, уже направлено в суд.
—В соответствии с частью 1 статьи 137 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия) мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, — разъяснили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.